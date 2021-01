Schapenhouder Hans zoekt helpers om zijn kudde te beschermen tegen de wolf

Hans van Lieshout, die al een jaar of twintig zijn schapen laat grazen op de hei bij Sterksel, heeft extra handjes nodig voor zijn kudde. Onder meer om ze te beschermen tegen de wolf. De schapenhouder kan gerust zijn: binnen de kortste keren hebben zich al vijf mannen en een vrouw gemeld.

Vanaf mei hoopt hij zijn Kempische heideschapen met een gerust hart over te laten aan een aantal van hen. Of aan andere kandidaten die zich de komende weken nog mogen melden.

Juist hiervoor wil Van Lieshout graag een beroep op vrijwilligers doen. Hij is de jongste niet meer (bijna 68) en wie weet kan hij er eens met de camper op uit trekken terwijl zij zich over de kudde ontfermen. En dat is nodig, want Staatsbosbeheer is maar wat blij met deze dieren. Hun begrazing is goed voor de kwaliteit van de heide.