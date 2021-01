Wolf doodde nog eens 22 schapen, blijkt uit DNA-onderzoek

Een dood schaap in Rosmalen (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De zeven schapen die eind november vorig jaar dood zijn gevonden in Rosmalen, zijn het slachtoffer geworden van een wolf. Dit is vastgesteld aan de hand van DNA-onderzoek.

In dezelfde periode zijn verspreid over Oost-Brabant nog eens vijftien schapen door een wolf doodgebeten. Het wolvenmeldpunt van BIJ12 heeft dit bekendgemaakt. Deze organisatie onderzoekt de faunaschade voor alle provincies in ons land.

In de keel gebeten

Voor Joan van Mook komt de bevestiging niet als een verrassing. De schapenhouder uit Rosmalen wist niet wat hij zag toen hij eind november zijn vaste ronde maakte langs zijn schapenkuddes in de omgeving van Rosmalen. Vijf van zijn dieren bleken te zijn doodgebeten en 13 waren gewond. Van Mook wist zeker dat dit het werk van een wolf moest zijn. Alle aangevallen dieren waren in de keel gebeten. BIJ12 heeft nu vastgesteld dat in totaal 7 schapen in Rosmalen door dit roofdier zijn gedood.

In dezelfde maand heeft de wolf in het noordoosten van de provincie ook hard toegeslagen in Berghem (6), Oss (4) en Empel (2). Verder sloeg de wolf toe in Lierop (2) en Heeze (1).

Ook in december

De kans is groot dat de wolf ook in december in Brabant slachtoffers heeft gemaakt. In de laatste maand van 2020 waren er onder meer meldingen uit Heeswijk-Dinther (5), Heeze (3), Lierop (2), Waalre (1) en Lithoijen (1). Van alle gedode schapen is DNA afgenomen. Uit een analyse moet blijken of ze door een wolf aan hun eind zijn gekomen.

Hobbyschapenhouder Henk Tiellemans weet het zeker hoewel bij zijn in Lithoijen gevonden schaap de nek niet was doorgebeten, wat bij een wolvenaanval in de regel wel het geval is. Zijn schaap miste zijn kop en een voorpoot. In Nieuwe Oogst stelt Tiellemans dat dit door een wolf moet komen. “Hoeveel dieren moeten we nog offeren voor deze ene wolf?”, vraagt de schapenhouder zich af.

