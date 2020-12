Wolf slaat opnieuw toe: 5 schapen doodgebeten in Heeswijk-Dinther

De wolf lijkt opnieuw te hebben toegeslagen. In een weiland in Heeswijk-Dinther zijn woensdag vijf doodgebeten schapen gevonden. Ook zijn zeven schapen gewond geraakt.

Bijtwonden Ze gaat er vanuit dat een wolf heeft toegeslagen. "De bijtwonden zijn heel typisch. Een wolf grijpt de dieren namelijk altijd recht onder de kin, wat hier nu ook het geval is." DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een wolf gaat.

Van Helden, die bij de Herkauwerspraktijk in Oss werkt, is stellig: "Dit kan toch zo niet?" Volgens haar zijn schapenhouders in Noordoost-Brabant nu bezig om een 'wolfalert' te creëren. Hiermee willen ze elkaar sneller kunnen waarschuwen als de wolf ergens in de buurt gezien wordt.