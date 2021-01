Indoor Brabant gaat door zónder publiek

Indoor Brabant. (Archieffoto) vergroot

Indoor Brabant gaat dit jaar door zónder publiek. Dat heeft de organisatie The Dutch Masters besloten. Het paardensportevenement wordt gehouden van 12 tot en met 14 maart in de Brabanthallen in Den Bosch.

Sandra Kagie Geschreven door

“Het is belangrijk om ondanks alle beperkingen de continuïteit van de paardensport te waarborgen. Dit is essentieel voor de paarden, ruiters en alle anderen die aan de paardensportbranche verbonden zijn”, zegt Anky van Grunsven, voorzitter van The Dutch Masters.

Als gevolg van de coronacrisis zal Indoor Brabant zónder publiek en in aangepaste vorm plaatsvinden. "De veiligheid van deelnemers en medewerkers heeft de hoogste prioriteit. De organisatie zal dan ook in nauw contact blijven met de veiligheidsregio zodat het evenement volledig corona-proof in een besloten omgeving kan worden georganiseerd", zegt de organisatie.

'Doet mijn sporthart sneller kloppen'

Wethouder Huib van Olden van Den Bosch laat in een reactie tevreden te zijn met het besluit. “Dat deze belangrijke wedstrijd voor onze stad en provincie op veilige wijze doorgang kan vinden, doet mijn sporthart natuurlijk sneller kloppen.”

In november gaf Marcel Hunze, directeur van Indoor Brabant, aan dat hij er ondanks de ellende van de coronacrisis van overtuigd was dat het paardensportevenement in maart door zou gaan.

Vorig jaar

In maart vorig jaar voelde het evenement als een van de eerste de gevolgen van de crisis. Het evenement zou aanvankelijk toch doorgaan, maar vlak voor de start kreeg de directeur het slechte nieuws dat er toch niet meer dan honderd mensen waren toegestaan. Daarop werd het hele evenement afgelast.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.