Dolle ritten op motor door woonwijk leveren 20 maanden cel op

Een 21-jarige man die twee verschillende keren een voetganger aanreed, moet twintig maanden de cel in. Ook mag hij zeven jaar niet rijden. De man, die een keer op een motor reed en een andere keer op een motorscooter, ging er na beide ongelukken vandoor zonder hulp te verlenen aan de slachtoffers.

Het slachtoffer bleef achter met onder meer een gebroken been, een longkneuzing en schade aan de knieband. Ze is nog steeds aan het revalideren en kan nog nauwelijks lopen.

Aanrijding met scooter

Twee maanden vóór het ongeluk in juni, in april 2019, had de man ook al iemand aangereden. Hij reed toen op een motorscooter door het centrum van Den Bosch toen hij een overstekende voetganger raakte. Ook toen reed hij te hard en hij had geen rijbewijs. Het slachtoffer was een 15-jarige jongen. Die brak een jukbeen en zijn oogkas en liep een zware hersenschudding op. Hij heeft onder meer ernstige geheugenproblemen en informatieverwerkingsproblemen.