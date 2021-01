Dit is waarom Marcel en kompanen al vijftig keer protesteerden tegen een besluit dat al vaststaat

Het is een jubileum, maar een feeststemming is er niet. Voor de vijftigste keer stonden er maandagmorgen actievoerders voor het stadskantoor in Tilburg. Ze protesteren tegen de komst van het nieuwe industrieterrein Wijkevoort: “De natuur kan dit absoluut niet meer aan.”

Neem je verlies, zou je zeggen, maar zo zit Marcel Horck niet in elkaar. Sinds oktober wordt er actie gevoerd voor het stadskantoor, elke werkdag tussen acht en negen uur ’s ochtends en hij is zeker drie dagen per week van de partij. Meestal staan ze er met een man of twee, maar voor deze jubileumeditie zijn zo'n twintig actievoerders aanwezig.

Grote afwezige is het gemeentebestuur. Soms komt de burgemeester even een praatje maken met de actievoerders, maar hij laat zich deze maandagochtend niet zien. En ook verantwoordelijk wethouder Berend de Vries (D66) is er niet bij. Maar het meest teleurgesteld is Marcel Horck in GroenLinks. Want die partij, lid van de coalitie, heeft het plan voor Wijkevoort gesteund: “Ik heb nog steeds de stille hoop dat ik Jesse Klaver eens mag vragen hoe het nu toch kan dat er drie soorten GroenLinks zijn in Nederland. De landelijke partij is bezig met een plan om alle industrieterreinen te ordenen, in de provincie willen ze dat ook en GroenLinks in Tilburg zit in de coalitie en moet z’n hachje redden door voor dit industrieterrein te stemmen.”