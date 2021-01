Piepend apparaatje moet op Indoor Brabant voorkomen dat teams te dicht bij elkaar komen

De 'bubble' moet ervoor zorgen dat sporters niet te dicht bij elkaar komen. vergroot

Tijdens de komende editie van Indoor Brabant wordt een nieuw apparaatje getest dat gaat piepen als mensen uit verschillende bubbels te dicht bij elkaar in de buurt zijn. De 'bubble' is een innovatie van Bestronics uit Veldhoven.

De ruiters die deelnemen aan Indoor Brabant verblijven in een bubbel. Net zoals dat ook bij andere sportevenementen gebeurt. "De ruiters mogen enkel één persoon meenemen die voor het paard kan zorgen", legt directeur Marcel Hunze uit. "Daarnaast is er maar een beperkt aantal medewerkers en iedereen wordt getest." Om te zorgen dat de verschillende teams en hun bubbels zeker niet in contact komen, doet het evenement een proef met de 'bubble'.

Koppelen

Het concept is simpel. Mensen die wel bij elkaar in de buurt mogen komen, kunnen hun apparaatje koppelen. Zo weet het kastje dat zij bij elkaar horen. Zodra iemand uit een andere bubbel te dicht in de buurt komt, gaan de kastjes piepen. "Zo kunnen we die afstand ook echt garanderen."

De organisatie hoopte er nog even op dat publiek wel welkom zou zijn. Verschillende scenario's werden al uitgewerkt in november vorig jaar. "De ontwikkelingen van de afgelopen maand hebben dat scenario onwaarschijnlijker gemaakt, dus hebben we de knoop doorgehakt", legt Hunze uit.

Indoor Brabant directeur Marcel Hunze vergroot

Hij is erg blij dat het evenement in deze vorm toch door kan gaan. Niet alleen voor de ruiters, maar ook voor de paarden. "Om in topvorm te komen en te blijven is het belangrijk om wedstrijden te kunnen rijden." Des te belangrijker nu de Olympische Spelen er dit jaar aan komen."

Steun van partners

Natuurlijk brengt de afgelasting van vorig jaar en het gemis van bezoekers dit jaar financiële uitdagingen met zich mee. Hunze heeft het geluk dat de partners die daarin ondersteunen er dit jaar toch voor hem zijn. "Ze hebben gezegd: 'Als jullie het lef hebben om het te organiseren, dan ondersteunen we dat'. Ook al kunnen ze er zelf niet bij zijn."

Het evenement is straks te volgen voor iedereen die er niet bij kan zijn. De organisatie denkt nog na over hoe dat er precies uit gaat zien.

LEES OOK: Indoor Brabant gaat door zónder publiek

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.