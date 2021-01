Gewapende overval op veilinghuis in Den Bosch, politie laat beelden van overvallers zien

De overvallers slaan vitrines kapot en grijpen sieraden vergroot

Twee mannen in donkere kleding pleegden in november vorig jaar een overval op een veilinghuis in Den Bosch. Ze bedreigden medewerkers en aanwezige klanten met een pistool en maakten kostbare sieraden buit. Een getuige wist de overvallers op beeld vast te leggen.

De overval gebeurde op zondag 15 november vorig jaar op klaarlichte dag. Rond vijf over halfdrie in de middag werd het veilinghuis aan de Hekellaan in Den Bosch overvallen. Twee mannen in donkere kleding kwamen binnen en bedreigden een medewerker met een pistool. Vitrines werden stukgeslagen en de overvallers namen sieraden mee.

Ze maakten onder meer ringen, hangers, munten en broches buit, met een totale waarde van ongeveer 60.000 euro. Daarna vluchtten ze naar buiten en ging het tweetal er op een scooter vandoor. Een getuige filmde dit het moment.

Ze vluchtten in de richting van de Oostwal. Daar kwamen ze door een uitwijkmanoeuvre bij een bijna-aanrijding met een auto ten val. Maar dat hield ze niet tegen: de overvallers stapten weer op en reden verder. Ze gingen in de richting van de Graafseweg en daar verdween het spoor van de overvallers.

