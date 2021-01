Coronanieuws: 379 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, geen askruisje na carnaval

Zo ziet een IC-kamer eruit in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal (Foto: Birgit Verhoeven) vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP

De hoofdpunten:

Burgemeesters praten dinsdag over de avondklok.

Geen askruisje na carnaval vanwege coronacrisis.

379 coronapatiënten zijn opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Ongeveer 40.000 coronabesmettingen afgelopen week vastgesteld in Nederland.

12.40 - Geen askruisje na carnaval vanwege coronacrisis

Christenen krijgen dit jaar geen askruisje op hun voorhoofd om het begin van de vastentijd tot aan Pasen in te luiden. Vanwege de coronacrisis zullen priesters de gelovigen niet aanraken, maar de as boven hun hoofd uitstrooien. Dat staat in een richtlijn van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Nationale Raad voor Liturgie, in navolging van het wereldwijde advies van het Vaticaan.

Dit jaar zullen priesters de as zegenen en besprenkelen met wijwater. Daarna moet de voorganger zijn handen wassen en een mondkapje opzetten. Vervolgens strooit hij zonder te spreken as uit boven het hoofd van elke kerkganger, aldus de richtlijn. Aswoensdag valt dit jaar op 17 februari.

Foto: Omroep Brabant vergroot

11.20 - NOC*NSF: zorg om recreatiesporter bij avondklok

De invoering van een vroege avondklok kan met name voor recreatiesporters vervelende gevolgen hebben, vreest sportkoepel NOC*NSF. Het kabinet stelt een beperking van de bewegingsvrijheid voor tussen acht uur avonds en vier uur 's nachts, als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

"We moeten afwachten wat de maatregel precies inhoudt maar een verdere inperking van de sportmogelijkheden zou niet goed zijn, met name voor recreanten die overdag druk zijn en 's avonds buiten aan hun conditie willen werken", zegt een woordvoerder van NOC*NSF.

11.15 - 379 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 379 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 11 meer dan maandag. Dat maakte het ROAZ dinsdagmorgen bekend.

Het voorbije etmaal zijn 5 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden, 26 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en 3 Brabantse patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

10.40 - Edsilia Rombley vreest voor songfestival met minder publiek

Edsilia Rombley vreest dat het Eurovisie Songfestival in mei niet in de normale vorm kan doorgaan. De zangeres, die een van de presentatrices is, denkt dat er door de aanhoudende coronacrisis minder publiek bij kan zijn.

"We kunnen het denk ik stiekem wel uitsluiten dat het een songfestival wordt zoals dat voorgaande jaren gehouden werd, met veel mensen. Dat gaat 'm niet worden", zei Edsilia dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

07.40 - Bonden: hou bij hoeveel leraren in ziekenhuis belanden

Verschillende onderwijsbonden doen een dringende oproep aan het RIVM om bij te houden hoeveel onderwijsmedewerkers in het ziekenhuis belanden met corona. Dat laten de bonden weten aan RTL Nieuws. Zij stellen dat deze cijfers cruciaal zijn om onder meer te bepalen of scholen weer open kunnen.

07.30 - Chiropractoren willen ernstige klachten snel behandelen

De beroepsvereniging van chiropractoren in Nederland (NCA) doet een dringend beroep op ministers De Jonge en Van Ark om patiënten met ernstige pijnklachten weer snel te laten behandelen. De urgentie is hoog, stelt de beroepsgroep, omdat door pijnklachten veel mensen niet meer kunnen werken of functioneren.

De chiropractoren vinden het medisch en ethisch onverantwoord om behandeling van deze mensen nog langer uit te stellen. Bovendien zeggen ze dat ze een zorgfunctie hebben en niet vallen in de categorie "nagelstylistes en kappers".

Chiropractoren willen snel weer open. vergroot

07.25 - Studenten willen positieve bijdrage leveren in coronacrisis

Een op de drie studenten beoordeelt zijn leven tijdens de coronacrisis met een zware onvoldoende. Maar ondanks de grote impact van de crisis, willen ze wel helpen bij het oplossen van coronagerelateerde problemen. Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat onderzoek heeft gedaan onder ruim 7500 studenten.

"Bijbaantjes, sport en sociale activiteiten vallen weg en onze handen jeuken om een positieve bijdrage te kunnen leveren in deze coronacrisis. We zien dat er bij studenten grote problemen ontstaan en willen graag zelf onderdeel zijn van de oplossing', aldus Martijn Janse, een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Studenten zouden bijvoorbeeld in dienst van de gemeenten projecten kunnen uitvoeren om coronagerelateerde knelpunten op te lossen.

07.00 - 'Lezers leenden meer digitale bibliotheekboeken door corona'

Nederlanders zijn vaker e-books van de bibliotheek gaan lezen. Het aantal digitale boeken dat werd uitgeleend via de onlinebibliotheek is vorig jaar flink toegenomen. Volgens de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek van Nederland, komt dat door de coronacrisis.

De onlinebibliotheek is onderdeel van de KB. Op die website zijn zo'n 33.000 e-books te vinden en 4400 luisterboeken. In 2020 werden ongeveer 5,6 miljoen e-books uitgeleend tegenover 3,9 miljoen een jaar eerder. Dat is een stijging van 44 procent.

06.00 - Kwart minder nier- en levertransplantaties door coronapandemie

Door de coronapandemie zijn er vorig jaar een kwart minder nier- en levertransplantaties uitgevoerd dan in 2019, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

In 2020 ging het om 390 nier- en levertransplantaties, vergeleken met 523 in het jaar daarvoor. Volgens de NTS komt deze daling doordat het programma met levende donoren tijdens de eerste golf van het coronavirus tijdelijk helemaal was stopgezet. Dat gebeurde om besmetting van donor en ontvanger in het ziekenhuis te voorkomen. Daarbij waren er afgelopen jaar minder niertransplantaties doordat veel niet-acute zorg was uitgesteld.

05.00 - Leraren vrezen te grote achterstanden

Een ruime meerderheid van de leerkrachten verwacht groeiende problemen naarmate de basisscholen langer dicht blijven, schrijft het AD op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder meer dan duizend basisschoolleerkrachten.

Eén op de drie merkt leraren dat het nu al lastiger wordt om alle leerlingen online bij de les te houden. 61 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de gevolgen voor de leerlingen als ze pas na de voorjaarsvakantie weer naar school mogen.

De leerkrachten zijn bang dat de leerachterstanden te groot worden om nog in te halen. Ook voorzien ze problemen bij het geven van de juiste schooladviezen aan groepachters. De leraren zien bovendien mentale problemen, lichamelijke klachten en stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

04.00 - Nieuwe weekcijfers RIVM: aantal nieuwe gevallen daalt verder

Voor de vierde week op rij daalt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen week zijn ongeveer 40.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 50.000 in de week ervoor. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Dat zakte naar 67.388 een week later. Rond de jaarwisseling werden 56.440 nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 49.398 vastgestelde besmettingen in de zeven dagen ervoor.

03.30 - Burgemeesters buigen zich over avondklok

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dinsdagavond in Utrecht over de vraag of in Nederland een avondklok moet gaan gelden. Het Veiligheidsberaad zou daar maandagavond al over vergaderen, maar de bijeenkomst werd een dag verschoven omdat "nog niet alle stukken beschikbaar waren die nodig zijn voor het overleg", liet een woordvoerster weten.

Het kabinet stelt een avondklok voor van 20.00 tot 04.00 uur als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar de burgemeesters twijfelen nog of zo'n vrijheidsbeperking wel "effectief en passend" is.

01.00 - Huisartsen krijgen toch in januari nog coronaprik

De huisartsen worden alsnog deze en volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin", laat LHV weten.

De vereniging uitte onlangs nog kritiek op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) omdat hij tot februari wilde wachten met het inenten van de huisartsen. Volgens LHV kwam dat doordat de eerste levering Moderna-vaccins voor huisartspatiënten te klein is om ook huisartsen en personeel mee in te enten.

