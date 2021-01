Coronanieuws: 'Avondklok moet weinig uitzonderingen hebben', zeggen burgemeesters

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

21.40 - Run op Thuisbezorgd-jassen Het nieuws over de potentiële avondklok was nog maar net bekend toen de eerste Thuisbezorgd-jassen al op Marktplaats verschenen. De opvallende oranje maaltijdbezorgersjassen worden aangeboden om de avondklok te omzeilen. Daar is moederbedrijf Justeat Takeaway niet blij mee, weet de NOS . "We zijn al bezig om samen met Marktplaats alle advertenties te verwijderen", zegt directeur Jitse Groen.

20.15 - KBO-PCOB: 'Houd bij avondklok rekening met mantelzorgers' Mocht er een avondklok komen, houd dan rekening met de mantelzorgers die buiten werktijden senioren ondersteunen en verzorgen. Dat is de oproep van seniorenorganisatie KBO-PCOB aan het kabinet in aanloop naar de persconferentie die demissionair premier Rutte aanstaande woensdag geeft. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB zegt: "Als er een avondklok komt, laat die dan op zijn minst vanaf negen uur s avonds ingaan. Vaak is dat het laatste contactmoment voor de nacht, die al zo eenzaam kan zijn. "

18.30 - 13,3 procent bloeddonors heeft antistoffen tegen coronavirus

Het percentage bloeddonors dat antistoffen tegen het coronavirus draagt, is landelijk gezien gestegen naar 13,3, meldt Sanquin. In december was dat nog 10,3 procent. Volgens de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland regelt zijn vooral bloeddonors in Limburg en Noord-Brabant bovengemiddeld drager van de antistoffen met 15 procent. Het meten van de antistoffen tegen het coronavirus bij mensen die bloed geven, biedt inzicht in de verspreiding van Covid-19 in Nederland.