Florin, Yannick en Kevin wonen begeleid op kamers in coronatijd: 'De spanning loopt soms hoog op'

Florin ter Stege, Yannick Strijbos en Kevin Hendriks (allen 24) wonen begeleid op kamers. Ze vertellen hoe het is om in coronatijd met tien jongeren in een woongroep te wonen. "Het is voor jongeren heel moeilijk dat niks meer mag en kan. Dat is soms heel frustrerend. Dan gaan ze met dingen gooien", vertelt Florin.

"Ik heb me in het begin echt gedragen als een wappie", vertelt Florin aan de koffietafel. "Ik geloofde het gewoon niet, tot dat er een vriend van m'n ouders, die ik al m'n hele leven ken, aan corona overleed". Samen met acht jongens en één meisje woont Florin in het Homerunhuis in Den Bosch. Een huis waar jongeren tussen de 18 en 24 jaar met allerlei achtergronden begeleid op kamers wonen.

"Ik dacht: misschien heb ik het wel, en ik wist niet wat me te wachten stond."

Voor Kevin waren vooral de coronaregels lastig. "Ik heb autisme en vond het best spannend. Alles was anders en overal moest ik een mondkapje dragen. Door alle veranderingen leek het soms alsof het stormde in m'n hoofd."

Ook Yannick was de eerste maanden best bang voor het virus. "Ik dacht: misschien heb ik het wel, en ik wist niet wat me te wachten stond. Ook m'n werk is gestopt en toen dacht ik: wat nu?" Yannick werk als kok bij de nonnen in Vught.

"Onze jongeren hebben veel contacten, maar we wonen wel allemaal in een huis. Daarom hebben we plannen gemaakt om het allemaal volgens de regels te kunnen doen", vertelt begeleider Pieter Smits.

"We hadden zelfs schema's gemaakt wie er naar welke wc zou mogen als er iemand besmet zou raken", vertelt hij. "Gelukkig heeft niemand in huis corona gekregen, al hebben er wel zeven mensen een test gedaan omdat ze dachten dat ze besmet waren. Dat was telkens weer spannend". Kevin werkt in de supermarkt en komt veel mensen tegen. "Ik ben ook al twee keer getest, maar had helemaal niks, gelukkig".

"Er zijn jongens met bijvoorbeeld ADHD, die vol energie zitten en die kunnen ze niet kwijt"

"Er zijn er nu eigenlijk maar drie jongeren hier die nog werken" vertelt Florin die normaal in de bouw werkt. "De rest zit de hele dag thuis." "Zelfs bowlen, wat we graag met een groepje doen, mag niet meer", zegt Yannick. "Dat merk je ook in het huis, het is druk en dat zorgt voor spanning", vertelt Pieter.

"Er zijn jongens met bijvoorbeeld ADHD, die vol energie zitten en die kunnen ze niet kwijt." De jongeren praten veel over corona, vooral tijdens het avondeten. "We kijken ook vaak met z'n allen in de woonkamer naar de persconferenties van Rutte", zegt Pieter.

"Ik mis vooral het knuffelen met m'n familie", zegt Florin. "M'n vader en m'n opa zijn allebei zwak, dus bij hun probeer ik bij uit de buurt te blijven. Nu het vaccin er is, wil ik het graag hebben, want er zijn een aantal lichtpuntjes waar ik het voor wil doen", zegt Florin. Kevin en Yannick knikken instemmend.

