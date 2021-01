Man (66) misbruikt jarenlang vijf jonge kinderen en maakt kinderporno: 5 jaar celstraf en tbs

De man misbruikte bijna zeven jaar lang meerdere kinderen (archieffoto). vergroot

De 66-jarige Cees van der S. is woensdag veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met voorwaarden. De man uit Boxtel misbruikte bijna zeven jaar vijf jonge kinderen en maakte kinderporno. De officier van justitie had dezelfde straf geëist.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Cees van der S. kwam met kinderen in contact via zijn werk bij de voedselbank in Boxtel. Hij bouwde daar een band op met kinderen en ouders. Op den duur bood hij zich aan als oppas en nam hij de kinderen mee naar zijn eigen huis en de camping. Daar misbruikte hij de kinderen.

Tussen 2014 en 2019 misbruikte hij twee minderjarige jongetjes en het zusje van een van hen. Verder pleegde hij tussen augustus 2017 en augustus 2019 ontucht met twee andere minderjarige jongens.

Misbruik

De handelingen gingen van het seksueel binnendringen tot het strelen en in de mond nemen van het geslachtsdeel van een aantal kinderen. Verder zou hij ze zover hebben gekregen dat ze zijn geslachtsdeel vastpakten.

De zaak kwam vorig jaar augustus aan het rollen nadat de moeder van een van de slachtoffers bij hem thuis verhaal wilde komen halen. Na zijn aanhouding vond de politie in het huis van Van der S. bijna zevenhonderd foto's en video's met kinderporno erop. De man bekende dat hij de afbeeldingen zelf heeft gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat hij de foto's en filmpjes heeft verspreid.

Ziekelijke stoornis

Volgens een psychiater en psycholoog is er bij de verdachte sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van pedofilie. Volgens hen waren er geen omstandigheden die erop wezen dat hij verminder toerekeningsvatbaar is. Ook denken deskundigen dat er maar een kleine kans op herhaling is.

Met de laatste bewering was de rechtbank het niet eens. Van der S. ontkent namelijk zijn pedofiele gevoelens, wil geen openheid van zaken geven over het misbruik en had kinderporno verstopt die verder terug ging dan 2014.

Daarom is uiteindelijk gekozen om na de celstraf tbs met voorwaarden op te leggen. De verdachte moet meewerken aan een behandeling en krijgt een contactverbod met de slachtoffers en hun ouders. Na zijn gevangenisstraf mag hij niet meer in Boxtel komen en mag hij geen contact hebben met minderjarigen. Tot slot moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van zo'n 23.000 euro.

