Actievoerders van Animal Rebellion krijgen geen straf voor bezetting ZLTO-gebouw

De politierechter heeft elf leden van actiegroep Animal Rebellion veroordeeld voor lokaalvredebreuk voor het bezetten van het ZLTO-gebouw in Den Bosch. Vanwege bijzondere omstandigheden krijgen de activisten echter geen straf opgelegd.

Inperking grondrecht

De groep is schuldig bevonden aan lokaalvredebreuk. Volgens de politierechter is dit een relatief licht vergrijp. Daarnaast zijn er bijzondere omstandigheden waarom geen straf is opgelegd. "Door de aanhouding werd hun grondrecht van demonstratie ingeperkt", sprak de rechter uit. "De verdachten hebben op een ordelijke wijze gebruik gemaakt van het demonstratierecht. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan en er is niets beschadigd. "