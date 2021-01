Coalitie gered: Chris Spooren gaat van 50PLUS naar het CDA en brengt zijn kostbare zetel mee

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief). vergroot

De coalitiepartijen in Provinciale Staten van Brabant hebben weer een meerderheid. Chris Spooren is van oppositiepartij 50PLUS overgestapt naar het CDA. De verhouding in de Staten is nu 28-26 in het voordeel van de coalitie. In de Staten zijn 55 zetels, maar omdat Forum voor Democratie er nog niet in is geslaagd om de vrijgevallen plaats van Stijn Roeles in te vullen, blijft één stoel leeg.

Jan de Vries

De terugkeer van Spooren in de schoot van het CDA dat hij enkele jaren geleden nog teleurgesteld de rug toekeerde, komt op een bijzonder moment. De herboren CDA’er redt er de coalitie mee. Hij voorkomt dat Forum zich in allerlei bochten moet wringen om een meerderheid te houden.

Dinsdag was al duidelijk dat er meerdere opties waren om het gelijke speelveld van 27-27 om te buigen. Zoals Omroep Brabant al schreef was de overstap van een oppositielid naar de coalitie een van die opties. Naar verwachting zou dat dan uit de hoek van 50PLUS moeten komen en dat bleek uiteindelijk ook het konijn dat uit de hoge hoed werd getoverd.

Spooren verlaat 50PLUS omdat hij zich bij die partij niet meer thuisvoelt. Dat hij de overstapt naar het CDA is curieus. Jaren geleden stapte hij namelijk om precies dezelfde reden over van het CDA naar 50PLUS.

Koers naar rechts

Chris Spooren zat van 2002 tot 2009 voor het CDA in de gemeenteraad van Son Breugel. In een interview dat hij toen gaf aan een lokale krant vertelt hij uitvoerig waarom hij het CDA de rug toekeerde. Hij voelde zich er niet meer thuis.

“Het sociale karakter gebaseerd op liefdadigheid, barmhartigheid en saamhorigheid werden steeds meer ondergesneeuwd door een koers naar rechts. Met name de uitingen van toenmalige 'kroonprins' Eelco Brinkman over de AOW, gaven mij de doorslag. Door te gaan marchanderen met de AOW, verloor ik mijn vertrouwen. Voor mij zijn onze pensioenen en de AOW de kroonjuwelen van onze sociaal-democratie, daar moet je van afblijven en niet verkwanselen,” zo zei Spooren drie jaar geleden.

Spooren voelde zich meer thuis bij 50PLUS: “Op dat moment was Jan Nagel met enkele andere mensen doende een nieuwe partij op te richten. De uitgangspunten en de doelgroep van deze nieuwe partij spraken mij heel erg aan. Ik ben dan ook als één van de eerste lid geworden en samen hebben we in de afgelopen jaren 50PLUS opgebouwd. We merken dat we onze achterban raken met onze aanpak en zeer betekenisvol voor hen kunnen zijn."

Woensdag maakte hij bekend dat hij zich niet meer thuisvoelt bij 50PLUS en terugkeert naar het CDA.

