Forum voor Democratie is slachtoffer van eigen succes, hoe nu verder?

De politieke situatie in Provinciale Staten van Brabant is sinds dinsdag bijzonder. Door het vertrek van Stijn Roeles is er een vacature in de fractie van Forum voor Democratie. Wat zijn de opties?

De eerste die in aanmerking kwam voor die plek was Cees van der Sande, maar die heeft voor de eer bedankt om een combinatie van persoonlijke en praktische redenen. Hij zou bijvoorbeeld voor het statenlidmaatschap van Maastricht naar Brabant hebben moeten verhuizen.

Meer kandidaten zijn er niet. De lijst is leeg en dat betekent dat er één stoel leeg blijft en de coalitie geen meerderheid meer heeft. Coalitie en oppositie hebben elk 27 stemmen.

Slachtoffer van eigen succes

Op de lijst van Forum voor Democratie Brabant stonden wel meer leden, maar die anderen waren lijstduwers en hadden nooit de intentie lid te worden van Provinciale Staten in Brabant. Eén van de redenen is bijvoorbeeld dat ze al lid zijn van de Staten in Limburg en Zeeland. Niemand had er ook op gerekend dat Forum zoveel mensen nodig zou hebben na de verkiezingen. De partij is slachtoffer van haar eigen succes.

Je mag niet iemand die niet op de kieslijst stond op de stoel van Roeles zetten. Je kunt dus niet iemand van buiten halen voor de fractie. Wat kan er dan wel om dit bijzondere probleem op te lossen?

Optie 1:

Eén van de opties is dat gedeputeerde Eric de Bie (die ook lijsttrekker is van Forum) zijn functie opgeeft en terugkeert in de fractie. Dan kan er iemand van buiten gedeputeerde worden. Dat mag namelijk wel. De fractie moet dan snel op zoek naar een bestuurder die het standpunt van Forum voor Democratie steunt en die op de rijdende trein wil stappen. Als het iemand is die De Bie één op één gaat opvolgen moet hij verstand van energietransitie hebben anders moet het college van GS weer met portefeuilles gaan schuiven.

De andere gedeputeerde die oorspronkelijk namens Forum in het college van GS is gaan zitten, Peter Smit, is nu onafhankelijk en vertegenwoordigt het geluid van JA21, de afsplitsing van Forum. Hij kan dus niet meer door Forum worden geofferd.

Optie 2:

Een andere mogelijkheid is dat iemand van de zittende partijen wordt gevraagd gedeputeerde te worden. Bijvoorbeeld iemand van een partij waarvan de huidige coalitiegenoten vinden dat die het bestuursakkoord steunt. Er zijn kleinere partijen die dat akkoord steunen. Maar die zullen hun huid duur verkopen, want ze zullen iets terug willen voor het feit dat ze de coalitie uit de brand helpen.

Optie 3:

Het kan ook zo zijn dat Forum een afspraak maakt met één van de andere coalitiepartijen en de baan van gedeputeerde aan bijvoorbeeld CDA of VVD afstaat. Dan schuift er iemand uit die fractie door en die kan dan één van de eigen kandidaten op de lijst benoemen.

Welke oplossing het ook wordt, het zijn altijd Provinciale Staten die stemmen over een kandidaat.

Optie 4:

Er is nog een optie, maar die is heel onwaarschijnlijk. In de Kieswet is een artikel opgenomen waardoor een zetel die niet door een partij wordt ingevuld, via een ingewikkeld rekensysteem wordt toegewezen aan iemand anders die op enige kieslijst stond. Dat kan zelfs iemand van een partij uit de oppositie zijn. Dat geldt in ieder geval direct na de verkiezingen als een partij niet genoeg mensen blijkt te hebben..

Hoe het ook zij, dat risico zullen Forum en de coalitiepartners vanwege de krappe meerderheid nooit nemen. Evenmin is het waarschijnlijk dat ze met maar 54 mensen doorgaan. Dus er zal hoe dan ook binnen de eigen gelederen naar een oplossing worden gezocht.

