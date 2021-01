Hamed kan door corona niet werken in de restaurantkeuken en daarom werkt hij nu aan zijn Nederlands

Wachten op privacy instellingen... Hamed Tabish (26) Volgende Vorige vergroot 1/2 Vluchteling Hamed stort zich nu op zijn Nederlands

Dat alle restaurants nu dicht zijn, heeft ook grote gevolgen voor vluchtelingen als Hamed Tabish (26). Hij is vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht en werkt in de keuken van Afghaans restaurant Sarban in Tilburg. Dat dat nu niet kan, is slecht voor zijn integratie. Het restaurant heeft een project opgezet om te helpen.

Hamed lacht er nog vriendelijk bij, maar het is meer om zichzelf een houding te geven. Hij is vier jaar in Nederland en onze taal is lastig. Eigenlijk gaat het niet goed met hem: “Ik heb het lastig. Ik mis mijn werk en mijn collega’s”, zegt hij. “Ik blijf thuis, maar daar heb ik niets te doen en word ik lui."

"Hoe kunnen zij weten of hun naasten veilig zijn?"

Volgens eigenaar Rabia Alizadah van restaurant Sarban komen er nog extra problemen bij: “Vaak wonen familieleden nog in het land waar ze vandaan komen. Dat zorgt voor enorm veel onzekerheid. Je weet niet hoe de corona-uitbraak in Afghanistan, Syrië of Eritrea is. Hoe kunnen zij weten of hun naasten veilig zijn? Dat zorgt voor extra onzekerheid en dat kan ervoor zorgen dat ze nog dieper in de put komen te zitten."

Familie Alizadah bedacht een plan: ‘More to learn’. Daarmee koppelen ze jonge vluchtelingen aan een Nederlandse student die in de bediening werkt. Jelle Tuerlings, student psychologie op de universiteit van Tilburg, geeft Hamed bijles in de Nederlandse taal. Geduldig helpt hij hem met de vervoegingen van werkwoorden en legt hij hem uit wat het verschil is tussen een sterk en een zwak werkwoord.

Hamed (l) krijgt bijles van Jelle.

Een buddyproject wil Rabia Alizadah het niet noemen, want de Nederlandse studenten leren hier ook veel van. Dat beaamt Jelle: “Ik vind het heel leuk om over de Afghaanse cultuur te leren. En hij vertelt me over zijn achtergrond.”

"We hebben zelfs samen carnaval gevierd."

Hamed: “Jelle is een leuke jongen. Hij is een vriend en collega van me. Ik heb hem over mijn situatie verteld, in het asielzoekerscentrum waar ik woon. En we luisteren samen naar Afghaanse en Nederlandse muziek. We hebben zelfs samen carnaval gevierd. Iedereen komt dan samen om te dansen en te drinken, ik vind dat echt leuk.”

Jelle: “Als vluchteling heeft Hamed veel zware dingen meegemaakt. Hoe hij hier nog steeds zo krachtig en vrolijk op de werkvloer staat, dat leert mij relativeren. We hebben een vriendschappelijke band die heel anders is dan met Nederlandse vrienden.”

Vijftien vluchtelingen hebben via ‘More to learn’ contact met vijftien Nederlandse studenten. “We móeten jongeren stimuleren”, zegt Rabia. “Al is het met een huiswerksessie. Ze focussen zich op iets anders: elkaar, het huiswerk. Even lekker kletsen, vertellen wat je op het hart ligt. Zodat ze even vergeten waar ze op dat moment mee zitten.”

