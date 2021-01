Stal met 19.000 biggen in Spoordonk lijkt kwestie van tijd, natuurclubs teleurgesteld

Het bedreigde natuurgebied De Kampina (foto: Natuurmonumenten). vergroot

De vestiging van een bedrijf met 19.000 biggen aan de Logtsebaan in Spoordonk lijkt een kwestie van tijd. De Raad van State stelde woensdag een aantal belangenorganisaties en omwonenden in het ongelijk. Zij hoopten vergeefs dat het hoogste Nederlandse rechtsorgaan meer oog zou hebben voor het belang van de natuur.

Het bedrijf komt, zo is het voornemen van Johan van Hal uit Boxtel, in de buurt van de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. Dit zijn twee kwetsbare natuurgebieden, die onder meer op een lijst staan van de provincie om die te beschermen.

Plannen stuitten op bezwaren

Van Hal probeert de enorme biggenstal er al meer dan tien jaar te bouwen. Steeds stuitte hij op bezwaren van clubs als de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en Natuurmonumenten. Maar ook de provincie en gemeente Oirschot, waar Spoordonk onder valt, wilden niet altijd meewerken.

“Ik ben blij met de uitspraak, we kunnen weer naar de toekomst kijken”, zo reageert Van Hal. Veel meer wil hij er niet over kwijt, omdat zijn plannen al jaren de gemoederen bezig houden. In de wetenschap dat de Raad van State hem geen strobreed meer in de weg kan leggen en dat ook andere middelen hem tegen te houden uitgeput lijken, zou hij aan de bouw van de biggenhouderij kunnen beginnen.

Nieuwe stikstofwet helpt Van Hal

Dat is onder meer mogelijk op basis van een natuurvergunning die de provincie in 2013 al aan de ondernemer verstrekte. De bezwaarmakers hadden liever gezien dat de Raad van State die had ingetrokken. De gewijzigde landelijke stikstofwetgeving speelt Van Hal echter in de kaart. Hij spreekt van een belangrijke stap voorwaarts voor hem én ondernemend Nederland.

De BMF en Natuurmonumenten reageren uiteraard teleurgesteld, al zijn ze op een aantal punten in het gelijk gesteld. Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten: “Het is voor ons onbegrijpelijk dat in het licht van de huidige stikstofcrisis er toch ruimte wordt geboden aan een nieuwe piekbelaster nabij een al zo zwaar overbelast natuurgebied als de Kampina. Dit kan niet de bedoeling zijn in een tijd dat alles in het werk wordt gesteld om piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden uit te kopen.”

De natuurorganisaties bestuderen de uitspraak en ze beraden zich in overleg met hun advocaten op mogelijke vervolgstappen.

