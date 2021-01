Coronanieuws: gaat de Tweede Kamer akkoord met de avondklok? Kamerleden debatteren vandaag

Een eerder debat in de Kamer over corona (foto: ANP / Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet wil een avondklok tot en met 9 februari. De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over.

Waarschijnlijk wordt de avondklok in het weekend ingevoerd, bij goedkeuring van de Kamer.

Donderdagmiddag komt er duidelijkheid voor ondernemers over ruimere steunpakketten. Volgens RTL Nieuws wordt 4,5 miljard vrijgemaakt voor bedrijven.

In Brabant werden woensdag 834 nieuwe besmettingen gemeld.

08.38 - 'Miljarden extra steun voor ondernemers'

Het kabinet trekt 4,5 miljard euro uit om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Dat schrijft RTL Nieuws. Dat geld komt bovenop het bedrag dat al was toegezegd.

08.13 - Geld voor Brabantse theaters

07.58 - Consumentenvertrouwen blijft zwak door coronacrisis

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie staat ook deze maand onder druk door de coronacrisis, al nam het pessimisme wel licht af. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam voor januari uit op min 19 tegen min 20 in december. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 7).

07.15 - PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

Postbedrijf PostNL heeft afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Die stijging werd veroorzaakt door de coronacrisis en vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd.

06.30 - Gaat Kamer akkoord met avondklok?

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de mogelijke komst van een avondklok in de strijd tegen coronabesmettingen. Het kabinet wil die maatregel zo spoedig mogelijk, met steun van de Kamer, invoeren. Premier Mark Rutte liet woensdag op de persconferentie weten dat de avondklok binnen enkele dagen na een akkoord door het parlement kan worden ingevoerd.

De kwestie ligt zeer gevoelig, niet alleen in de Kamer maar ook in de coalitie. Vooral coalitiepartij D66 heeft zich tegen de maatregel verzet. "Begin er nu niet aan!", riep fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet vorige week op tijdens een debat. De partij wil er pas aan als de wetenschappelijke onderbouwing hun inzicht voldoende is.

Woensdag kwam het OMT-advies erover naar buiten, waarin staat dat de avondklok voor een afname van het aantal besmettingen met 8 tot 13 procent kan zorgen.

06.00 - Hoe gaan de ruimere steunpakketten voor ondernemers eruit zien?

De ministers Wopke Hoekstra van Financiën, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Bas van 't Wout van Economische Zaken maken donderdagmiddag de verruiming van het economische steunpakket bekend. De extra steun is beloofd toen het kabinet besloot de lockdown te verlengen.

Het kabinet wil vooral de sectoren te hulp schieten die het hardst zijn getroffen door de coronamaatregelen.

06.00 - 'Pakketvervoer winnaar crisis, dip ov en luchtvaart houdt aan

Pakketvervoerders en andere logistiek dienstverleners voor webshops hebben het afgelopen jaar het meest geprofiteerd van de coronacrisis en ook voor 2021 lijken de seinen op groen te staan. Het tegenovergestelde geldt voor de luchtvaart en ov-bedrijven.

Het personenvervoer kampte met een ruime halvering van het aantal reizigers. Door blijvend meer thuiswerken en minder zakelijk reizen gaat het herstel naar verwachting lang duren. Dat concludeert het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector.

06.00 - Vakbond CNV wil coronasteun tot einde van het jaar

Vakbond CNV roept het kabinet op om de steun aan bedrijven vanwege het coronavirus te verlengen tot het einde van het jaar. CNV is bang dat er anders veel ontslagen zullen vallen in sectoren die volgens de bond op omvallen staan.

"Iedere vorm van eerdere afbouw leidt tot massale ontslagen", aldus voorzitter van CNV Piet Fortuin. "We overzien de mokerslag nog niet die deze huidige lockdown teweegbrengt aan de economie. We roepen het kabinet op om tot aan de laatste vaccinatie de reddingsboei naar werkend Nederland uit te gooien."

05.55 - Opnieuw meer nieuwe coronabesmettingen Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is voor de derde dag op rij toegenomen. het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 20.398 nieuwe besmettingen gemeld.

Dinsdag en woensdag meldde het RKI nog respectievelijk 11.369 en 15.974 nieuwe besmettingen. Daarvoor daalde het aantal besmettingen drie dagen op rij.

05.15 - EU-leiders bespreken verbod op bijvoorbeeld skivakanties

De EU-leiders bespreken donderdagavond onder meer of ze skivakanties en andere niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het coronavirus in de Europese Unie tegen te gaan.

De nieuwe videovergadering van premier Mark Rutte en zijn Europese collega's over de strijd tegen de coronapandemie staat in het teken van de nieuwe Britse, Zuid-Afrikaanse en andere mutaties van het virus. Nu die in de EU om zich heen grijpen, groeit daarover de ongerustheid.

03.35 Hoogleraar: bewijs voor invoering avondklok niet overtuigend

Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, is er allerminst van overtuigd dat de Britse en andere mutaties van het coronavirus voor een zwart scenario in Nederland gaan zorgen. "Dat een variant de overhand krijgt, wil niet zeggen dat ze ook besmettelijker is", zegt hij in een gesprek met het AD.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Britse variant zo'n 30 procent besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt. "Maar het bewijs dat daarvoor geleverd wordt, is wat mij betreft niet overtuigend. Daarin ben ik niet de enige hoor, er zijn meer virologen die er zo over denken. Het is denk ik goed om te laten zien dat er ook onzekerheden bestaan over de Britse variant", zegt Fouchier.

