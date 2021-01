Coronanieuws: Rutte tegen partijen die avondklok later willen: 'Alleen effect tussen acht en negen'

Een eerder debat in de Kamer over corona (foto: ANP/Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet wil een avondklok tot en met 9 februari. De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over.

Waarschijnlijk wordt de avondklok in het weekend ingevoerd, bij goedkeuring van de Kamer.

Er liggen momenteel 380 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

In Brabant werden woensdag 927 nieuwe besmettingen gemeld.

16:12 - 'Dramatisch dat KLM weer banen wil schrappen'

Het is "dramatisch" dat KLM bovenop de al eerder aangekondigde ontslagronde nog eens 800 tot 1000 banen wil schrappen. Dat zegt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). "We zagen het al voorzichtig aankomen. Er wordt minder gevlogen, de kisten zitten niet vol. We zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen binnen de poorten te houden, maar dat zal lastig worden", aldus een woordvoerder van de cabinevakbond.

16:09 - Negen arrestaties om valse negatieve coronatestuitslag

Op Schiphol zijn negen mensen gearresteerd die een vervalste negatieve testuitslag bij zich hadden. De twee mannen en zeven vrouwen wilden daarmee op het vliegtuig naar Marokko stappen. De negen, in de leeftijd van 30 tot 75 jaar, zitten vast voor verder onderzoek, meldt de marechaussee. Het wordt onderzocht of ze überhaupt een test hadden gedaan en wellicht positief het vliegtuig in wilden stappen.

16:06 - H&M: 'Personeel nooit gedwongen onveilig te komen werken'

H&M spreekt tegen dat personeel wordt gedwongen om op onveilige wijze te komen werken. "Nadat de winkels in december abrupt moesten sluiten, zijn er hier door onze medewerkers enkel cruciale werkzaamheden afgerond", aldus een woordvoerder. "Al deze werkzaamheden konden volgens de veiligheidsmaatregelen uitgevoerd worden. Op dit moment zijn er slechts sporadisch medewerkers aanwezig in de winkel, en alleen om noodzakelijke handelingen te verrichten ten behoeve van de veiligheid en gezondheid."

16:01 - Eerste huisartsen dit weekend gevaccineerd tegen coronavirus

Huisartsen die in de spoedzorg werken worden vanaf dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging meldt dat de eerste regio's beginnen op vrijdagavond of zaterdagochtend. Huisartsen en andere medewerkers van huisartsenposten die in aanmerking komen, kunnen hun eerste prik halen bij een ziekenhuis in hun regio. In totaal zijn 23 ziekenhuizen aangewezen voor de vaccinatie van zo'n 15.000 mensen uit de beroepsgroep.

15:59 - Keukenhof gaat open: in welke vorm is nog even afwachten

De Keukenhof hoopt op 20 maart nog altijd bezoekers aan de poort te kunnen verwelkomen. Het bloemenpark heeft afgelopen najaar 7 miljoen bloembollen geplant en is volgens directeur Bart Siemerink helemaal klaar voor opening. Al is het nog even afwachten in welke vorm dat zal gebeuren. "We gaan open in de wetenschap dat we mogelijk snel moeten schakelen bij nieuwe maatregelen van de overheid," bevestigt Siemerink.

15:51 - Examen geldt tóch als uitzondering op de avondklok

Mensen die 's avonds na het ingaan van een mogelijke avondklok een al gepland examen moeten afleggen, mogen om die reden toch tijdens de spertijd naar buiten, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus donderdag. Woensdag meldde het kabinet de uitzonderingsregel voor examens ook al, maar later werd deze weer ingetrokken.

Een gepland examen in het onderwijs, zoals het voortgezet- of hoger onderwijs, dat geheel of gedeeltelijk binnen de tijden van de avondklok valt, geldt als uitzondering om toch de straat op te mogen. De examenkandidaat moet wel een eigen verklaring en een verklaring van de onderwijsinstelling kunnen tonen.

15:47 - Weer iets minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij iets afgenomen. In totaal zijn nu 2340 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 44 minder dan woensdag. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 673 op de intensive care, twee minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 42 af tot 1667.

15:30 - 927 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn er in Brabant 927 nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat zijn er 96 meer dan een dag eerder (831). In Eindhoven werden 102 besmettingen vastgesteld, in Tilburg 91.

15:28 - LAKS: 'Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar'

De centrale eindexamens kunnen niet in de huidige vorm doorgaan omdat leerlingen zich niet goed hebben kunnen voorbereiden als gevolg van de coronamaatregelen, stelt scholierenorganisatie LAKS.

"De voorbereiding op de examens was al lastig, maar anderhalve meter aanhouden in de klas betekent het einde van goed fysiek onderwijs. Daar kan je voor kiezen uit gezondheidsoverwegingen, maar dan moet je de consequentie accepteren dat de examens niet in de huidige vorm verder kunnen," aldus LAKS-voorzitter Nienke Luijckx.

15:26 - Miljoenenverlies voor attractiepark Toverland door corona

Attractiepark Toverland in Sevenum (Limburg) heeft vorig jaar een verlies geleden van 2,85 miljoen euro als gevolg van de beperkingen door het coronavirus. Vorig jaar bezochten 534.000 bezoekers het pretpark, 38 procent minder dan in 2019. Volgens Toverland is de daling een direct gevolg van de maatregelen in verband met corona. Daardoor werd het attractiepark gesloten of was het aantal bezoekers noodgedwongen beperkt.

15:24 - 800 tot 1000 banen extra weg bij KLM

Bij luchtvaartmaatschappij KLM verdwijnen nog eens 800 tot 1000 duizend banen als gevolg van de crisis bovenop de eerder aangekondigde reductie van 5000 banen. Dat maakte KLM bekend. De maximaal 1000 man personeel die extra moet vertrekken betreft voor de helft cabinepersoneel. Daarnaast gaat het om 100 piloten en 200 tot 400 medewerkers op de grond.

15:22 - 'Veel werknemers willen op kantoor werken door thuissituatie'

Veel werknemers vragen vaker aan hun werkgever om op kantoor te mogen werken vanwege de thuissituatie. Dat constateren werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. "Dit is goed te begrijpen, maar moeten we niet doen", aldus VNO-NCW. Die organisatie geeft aan na de persconferentie van woensdagmiddag opnieuw te hebben opgeroepen tot thuiswerken.

15:18 - 5857 nieuwe coronabesmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er in het land 5857 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat aantal ligt iets boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5359). Het is de zesde dag op rij dat dit aantal onder de 6000 uitkomt.

Het aantal sterfgevallen steeg naar 91, tegen 87 op woensdag.

14:22 - Doden bij brand grootste vaccinproducent ter wereld

Een brand bij een enorme vaccinfabriek in India heeft het leven gekost aan zeker vijf mensen. De productie van vaccins tegen het coronavirus komt volgens de autoriteiten niet in gevaar. De brand woedde in het westelijke Pune bij het Indiase Serum Institute, dat bekendstaat als de grootste vaccinmaker ter wereld. Het instituut produceert onder meer het Covishield-vaccin, de lokale variant van het middel van AstraZeneca en Oxford.

14:15 - Veel onduidelijkheid over KLM, nog geen vluchten uit schema

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft formeel nog geen vluchten uit het schema gehaald als gevolg van de strengere coronamaatregelen die per zaterdag ingaan. Dit omdat de Tweede Kamer nog over de kwestie debatteert. De maatschappij waarschuwde al wel dat door het instellen van een verplichte coronatest voor reizigers en bemanning vanaf vrijdag nagenoeg geen vluchten door kunnen gaan. Langeafstandsvluchten, waaronder vrachtvluchten worden dan zeker niet uitgevoerd. Ondernemers willen duidelijkheid.

14:10 - ECB komt niet met extra steun ondanks strengere lockdowns

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet in de steeds strengere lockdownmaatregelen in Europa geen reden om zijn steunmaatregelen op te schroeven. De rentes worden gehandhaafd op hun extreem lage niveau en het opkoopprogramma voor obligaties wordt niet verder uitgebreid. ECB-president Christine Lagarde komt later op de middag nog met een toelichting op het nieuwe rentebesluit.

14:04 - Talkshows nodigen minder gasten uit na oproep Rutte

De grote late night-talkshows worden kritischer in het uitnodigen van gasten. Dit betekent vermoedelijk dat er minder gasten in de studio zullen zitten en dat er vaker gebruik gemaakt gaat worden van videoverbindingen. Dat laten de NPO en RTL donderdag weten na een oproep van premier Mark Rutte tijdens zijn coronapersconferentie.

Rutte stelde dat talkshowgasten een uitzondering zouden moeten krijgen op de avondklok. Maar hij riep de makers van Op1 en Jinek wel op na te denken over andere manieren om gesprekken te voeren in plaats van een rondetafelgesprek in de studio. Hij suggereerde bijvoorbeeld in te bellen met gasten of gesprekken (deels) 's middags al op te nemen.

13.28 - Rutte: avondklok moet tussen 20.00 en 21.00 ingaan

Een avondklok moet tussen 20.00 uur en 21.00 uur ingaan om voldoende effectief zijn. Dat zegt premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer. "Ietsje later kan, maar niet later dan 21.00."

Het kabinet wil een avondklok invoeren en die van 20.30 uur en 04.30 uur laten gelden. Diverse partijen in de Kamer pleitten er eerder in het debat juist voor een eventuele avondklok later op de avond in te laten gaan.

13.24 - Oranjeparkfestival in Dongen afgelast

Het Oranjeparkfestival in Dongen is wederom afgelast. Dat meldt het Oranjecomité Dongen. Het festival op Koningsdag kon vorig jaar door de coronacrisis ook niet door gaan. De organisatie hoopte dat in 2021 wel een mooi feest neergezet kon worden, maar dat is dus niet het geval. Er komt wel een digitaal alternatief.

13.19 - Opnieuw miljarden extra voor ondernemers, ook starters geholpen

Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit om ondernemers bij te staan tijdens de verlengde lockdown. Een aantal bestaande regelingen wordt uitgebreid, bevestigen ingewijden. Ook komt er toch een speciale regeling voor startende ondernemers, terwijl dit eerst nog niet lukte. Het demissionaire kabinet gaat ervan uit dat ruim 4,5 miljard gemoeid is met de uitbreiding van het steunpakket.

13.16 - Meer capaciteit in teststraten vanwege Britse variant

Nu de Britse variant van het coronavirus in opmars is, hebben de GGD'en besloten om de capaciteit van de teststraten op te voeren. Zij kunnen binnenkort 175.000 tests per dag uitvoeren. Nu zijn dat er 120.000. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, gezegd op NPO Radio 1. Hij verwacht een nieuwe toestroom in de teststraten door de Britse coronavariant. "De cijfers geven geen aanleiding om gas terug te nemen."

12.08 - Willem-Alexander geeft steun aan lokale boekwinkels

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend digitaal een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de boekverkopersbranche. Het gesprek stond in het teken van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector.

De koning sprak met eigenaars van een aantal grote boekwinkels uit het land, zoals Ton Harmes van Dominicanen in Maastricht, Monique Kauffman van Dekker van de Vegt in Nijmegen en Fabian Paagman van Paagman in Den Haag. De boekverkopers vertelden Willem-Alexander hoe zij hun klantenkring tijdens de sluiting proberen te behouden met onder meer online-activiteiten en persoonlijke bezorging van de bestellingen.

12.07 - Kamer wil hardere aanpak werkgevers die niet laten thuiswerken

Het kabinet moet harder optreden tegen werkgevers die werknemers dwingen naar de zaak te komen terwijl thuiswerken ook mogelijk is. Dat vinden verschillende partijen in de Tweede Kamer.

De roep klinkt uit zowel de coalitie als de oppositie. VVD-Kamerlid Hayke Veldman wil dat de Inspectie SZW vaker en harder optreedt tegen dit soort werkgevers. "Als je ziet hoeveel verkeer er is, hoeveel auto's er bij kantoren staan. Het is veel. Te veel", aldus Veldman.

Volgens Lilian Marijnissen van de SP vindt dat er bij de arbeidsinspectie een meldpunt moet komen waar werknemers opgeroepen worden het te melden. Marijnissen pleit voor het uitdelen van fikse boetes aan bedrijven die de fout ingaan. Dit zei ze tijdens het debat over de avondklok dat in de Tweede Kamer gehouden wordt.

11.48 - 'Supermarktomzet schiet dankzij coronacrisis door de 45 miljard'

Supermarkten hebben mede dankzij de coronacrisis vorig jaar een recordomzet gedraaid van net boven de 45 miljard euro. Volgens onderzoeksbureau IRI gaat het om een plus van dik 11 procent vergeleken met een jaar eerder.

De supers profiteerden vooral van de sluiting van de horeca en het massale thuiswerken en thuisblijven, waardoor mensen meer boodschappen inkochten. Wat ook mee speelt is dat 2020 in de omzetstatistieken een 53e week kende. Hiervoor gecorrigeerd zou de groei op 9 procent uitkomen.

11.46 - Staatsschulden eurolanden stevig omhoog door coronasteun

De staatsschulden van landen in de eurozone zijn in het derde kwartaal van vorig jaar opnieuw opgelopen. De reden daarvoor is te vinden in de coronacrisis, die de landen dwingt om veel geld uit te trekken om de economie te ondersteunen. Eind september was de totale staatsschuld van de eurolanden 11,1 biljoen euro, becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is 200 miljard euro meer dan eind juni.

11.43 - 380 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn er 39 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er 9 meer dan gisteren. In totaal zijn nu 380 mensen opgenomen.

Een patiënt werd overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Tot slot zijn 36 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en zijn zes covid-patiënten overleden.

11.27 - D66 stuurt aan op later tijdstip voor avondklok

Coalitiepartij D66 ziet een avondklok vanaf halfnegen uur niet zitten. Fractieleider Rob Jetten zei donderdag tijdens een Kamerdebat dat hij nog niet overtuigd is van de noodzaak van deze maatregel. Hij vraagt het kabinet of er gedacht is om de avondklok vanaf tien uur te laten ingaan. Een ingangstijdstip van halfnegen uur kan 'sowieso' niet op steun van zijn fractie rekenen, voorspelt Jetten.

D66 was tot vorige week tegen een avondklok, maar Jetten zegt dat hij nu 'ongeruster' is vanwege nieuwe informatie over de komst van de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is. Hij wil de waarschuwingen hierover van deskundigen 'serieus meewegen'.

11.09 - VVD: gevaarlijk risico om tweede prik alvast aan anderen te geven

De VVD vindt dat het kabinet 'een bewust en een gevaarlijk risico' neemt om vaccins die bedoeld zijn als tweede prik alvast aan andere mensen te geven. Op die manier wil het kabinet op korte termijn meer mensen tegen het coronavirus inenten, vooral ouderen. Dat voorkomt dat de helft van de voorraad vaccins nu eerst op de plank blijft liggen voor de tweede prik.

10.58 - Personeel KLM vraagt met klem om ontheffing voor coronasneltest

Vliegend personeel van luchtvaartmaatschappij KLM wil een ontheffing van de verplichte sneltest die gaat gelden voor alle mensen die naar Nederland reizen. Cabinevakbond VNC, de grootste bij KLM, heeft daar bij de Tweede Kamer op aangedrongen. Als de vrijstelling niet wordt verleend, dan dreigt het einde van de maatschappij, zo klinkt het.

10.56 - Verlopen rijbewijs langer geldig wegens coronamaatregelen

Rijbewijzen die verlopen zijn of binnenkort verlopen blijven langer geldig, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag. De coulanceregeling is nodig omdat het voor sommige mensen lastig kan zijn te voldoen aan de eisen van het verlengen als gevolg van de coronamaatregelen.

Het gaat om rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen. Die blijven tot 1 maart geldig. Bestuurders blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden. De verlenging geldt ook voor beroepsrijders die de zogenoemde verplichte code 95 in hun rijbewijs moeten hebben.

10.54 - Duitsland wil grenssluiting voorkomen

Duitsland wil dat de Europese landen heel nauw samenwerken om coronabesmettingen terug te dringen en nieuwe varianten van het virus te bestrijden. Berlijn hoopt dat grenssluitingen achterwege kunnen blijven dankzij intensieve samenwerking. Dat is de boodschap van regeringscoördinator of 'Kanzleramtchef' Helge Braun, op de dag dat Europese leiders online een topconferentie houden over de bestrijding van het coronavirus.

Braun beklemtoonde dat Duitsland 'synchroon wil handelen' met buurlanden. Het doel is volgens hem te voorkomen dat er grenzen gesloten moeten worden, maar dat kan niet worden uitgesloten als buurlanden niet genoeg doen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen.

10.43 - 'Ieder sociaal contact wordt mbo'er voor de ogen weggenomen'

De invoering van de avondklok betekent voor mbo-studenten dat ze op zowel financieel, sociaal als mentaal vlak in huisarrest geplaatst worden, stelt Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

"Vrijwel iedere vorm van sociaal contact wordt hen voor de ogen weggenomen", aldus JOB. Daarbij maakt de invoering van een avondklok het voor mbo'ers vrijwel onmogelijk om nog geld bij te verdienen. Dat komt doordat een groot deel van het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit het volgen van stages in de praktijk, vaak onbetaald.

10.17 - 'Signalen dat jongeren zich gaan afzetten tegen regels'

Er zijn bij politiemensen veel indicaties binnengekomen vanuit jeugdwerk, maar ook via internet, dat groepen jongeren zich gaan afzetten tegen een avondklok als die er komt. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs donderdag in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

De politie stelt zich op afzettende jongeren in, maar 'het is toch drie weken hard werken met een mogelijke verlenging', zegt Struijs. Agenten zijn alleen bij excessen van plan daadwerkelijk op te treden, maar wanneer is iets een exces? "Dat gaat de politievrouw of -man zelf inschatten. Is het iemand die echt oprecht te laat is en zijn excuses aanbied en snel naar huis gaat, dat is een situatie waar je niet op ingrijpt", zegt de Politiebondvoorzitter.

10.05 - Kamerleden willen mogelijk ander tijdsstip avondklok

Partijen zullen donderdag tijdens het Tweede Kamerdebat waarschijnlijk proberen om iets aan de tijd van de avondklok te doen, voordat ze ermee akkoord gaan. Dat zegt politiek verslaggever Ron Fresen van de NOS. "Partijen zullen niet zomaar willen instemmen met iets wat ze vorige week nog vol vuur bestreden."

09.07 - Coronacrisis blijft uitgavenpatroon huishoudens beïnvloeden

Huishoudens hebben in november vorig jaar 6,5 procent minder besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan diensten, zoals een bezoek aan de kapper, een museum, een restaurant en de bioscoop, werd net als de maanden daarvoor minder uitgegeven. De uitgaven aan duurzame goederen vielen wel hoger uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

08.38 - 'Miljarden extra steun voor ondernemers'

Het kabinet trekt 4,5 miljard euro uit om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Dat schrijft RTL Nieuws. Dat geld komt bovenop het bedrag dat al was toegezegd.

08.13 - Geld voor Brabantse theaters

07.58 - Consumentenvertrouwen blijft zwak door coronacrisis

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie staat ook deze maand onder druk door de coronacrisis, al nam het pessimisme wel licht af. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam voor januari uit op min 19 tegen min 20 in december. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 7).

07.15 - PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

Postbedrijf PostNL heeft afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Die stijging werd veroorzaakt door de coronacrisis en vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd.

06.30 - Gaat Kamer akkoord met avondklok?

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de mogelijke komst van een avondklok in de strijd tegen coronabesmettingen. Het kabinet wil die maatregel zo spoedig mogelijk, met steun van de Kamer, invoeren. Premier Mark Rutte liet woensdag op de persconferentie weten dat de avondklok binnen enkele dagen na een akkoord door het parlement kan worden ingevoerd.

De kwestie ligt zeer gevoelig, niet alleen in de Kamer maar ook in de coalitie. Vooral coalitiepartij D66 heeft zich tegen de maatregel verzet. "Begin er nu niet aan!", riep fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet vorige week op tijdens een debat. De partij wil er pas aan als de wetenschappelijke onderbouwing hun inzicht voldoende is.

Woensdag kwam het OMT-advies erover naar buiten, waarin staat dat de avondklok voor een afname van het aantal besmettingen met 8 tot 13 procent kan zorgen.

06.00 - Hoe gaan de ruimere steunpakketten voor ondernemers eruit zien?

De ministers Wopke Hoekstra van Financiën, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Bas van 't Wout van Economische Zaken maken donderdagmiddag de verruiming van het economische steunpakket bekend. De extra steun is beloofd toen het kabinet besloot de lockdown te verlengen.

Het kabinet wil vooral de sectoren te hulp schieten die het hardst zijn getroffen door de coronamaatregelen.

06.00 - 'Pakketvervoer winnaar crisis, dip ov en luchtvaart houdt aan

Pakketvervoerders en andere logistiek dienstverleners voor webshops hebben het afgelopen jaar het meest geprofiteerd van de coronacrisis en ook voor 2021 lijken de seinen op groen te staan. Het tegenovergestelde geldt voor de luchtvaart en ov-bedrijven.

Het personenvervoer kampte met een ruime halvering van het aantal reizigers. Door blijvend meer thuiswerken en minder zakelijk reizen gaat het herstel naar verwachting lang duren. Dat concludeert het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector.

06.00 - Vakbond CNV wil coronasteun tot einde van het jaar

Vakbond CNV roept het kabinet op om de steun aan bedrijven vanwege het coronavirus te verlengen tot het einde van het jaar. CNV is bang dat er anders veel ontslagen zullen vallen in sectoren die volgens de bond op omvallen staan.

"Iedere vorm van eerdere afbouw leidt tot massale ontslagen", aldus voorzitter van CNV Piet Fortuin. "We overzien de mokerslag nog niet die deze huidige lockdown teweegbrengt aan de economie. We roepen het kabinet op om tot aan de laatste vaccinatie de reddingsboei naar werkend Nederland uit te gooien."

05.55 - Opnieuw meer nieuwe coronabesmettingen Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is voor de derde dag op rij toegenomen. het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 20.398 nieuwe besmettingen gemeld.

Dinsdag en woensdag meldde het RKI nog respectievelijk 11.369 en 15.974 nieuwe besmettingen. Daarvoor daalde het aantal besmettingen drie dagen op rij.

05.15 - EU-leiders bespreken verbod op bijvoorbeeld skivakanties

De EU-leiders bespreken donderdagavond onder meer of ze skivakanties en andere niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het coronavirus in de Europese Unie tegen te gaan.

De nieuwe videovergadering van premier Mark Rutte en zijn Europese collega's over de strijd tegen de coronapandemie staat in het teken van de nieuwe Britse, Zuid-Afrikaanse en andere mutaties van het virus. Nu die in de EU om zich heen grijpen, groeit daarover de ongerustheid.

03.35 Hoogleraar: bewijs voor invoering avondklok niet overtuigend

Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, is er allerminst van overtuigd dat de Britse en andere mutaties van het coronavirus voor een zwart scenario in Nederland gaan zorgen. "Dat een variant de overhand krijgt, wil niet zeggen dat ze ook besmettelijker is", zegt hij in een gesprek met het AD.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Britse variant zo'n 30 procent besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt. "Maar het bewijs dat daarvoor geleverd wordt, is wat mij betreft niet overtuigend. Daarin ben ik niet de enige hoor, er zijn meer virologen die er zo over denken. Het is denk ik goed om te laten zien dat er ook onzekerheden bestaan over de Britse variant", zegt Fouchier.

