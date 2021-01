Studenten die al maanden koud douchen krijgen schadevergoeding

Lars bij zijn douche waaruit alleen koud water komt. vergroot

Studenten aan de Vijfhagen in Breda die al maanden of jaren zonder heet water of fatsoenlijke verwarming zaten, krijgen een 'passende' schadevergoeding. Dat zegt woningcorporatie Alwel. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De problemen, zoals een douche die niet warmer wordt dan dertien graden of een ijskoude studentenkamer, zijn inmiddels grotendeels opgelost.

Vorige week bracht Omroep Brabant de problemen van de studenten naar buiten. De bewoners van 28 studentenstudio’s eisten in een brief een snelle oplossing. De deadline uit de brief verstreek, pas na media-aandacht kwam alles in een stroomversnelling.

Hoe hoog de compensatie precies gaat zijn of in welke vorm, kon een woordvoerder van Alwel donderdag nog niet zeggen. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken."

Opgelost

"De oorzaak van de problemen is gevonden en aangepakt", vervolgt de woordvoerder. "We vinden het ontzettend jammer dat het zo is gelopen." Ook studenten zeggen dat de problemen grotendeels zijn opgelost. "De temperatuur kan soms nog wel schommelen, maar ook daar wordt aan gewerkt", zegt student Lars Hobma.

De problemen speelden volgens de studenten zeker al sinds oktober. In de zomer was het logischerwijs nog vol te houden, maar in de winter werden de klachten pijnlijk duidelijk. Enkele studenten hadden al twee jaar last van de problemen.

