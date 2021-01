92-jarige Jo vindt haar gestolen rollator terug en haalt hem zelf uit een sloot

Jo haalde de rollator zelf uit een sloot (foto: Noël van Hooft). vergroot

De 92-jarige Jo van der Linden barst in tranen uit als onze verslaggever voor de deur staat. Ze is nog helemaal overstuur na de diefstal van haar rollator. "Ik kan ‘m niet missen, hè", vertelt ze. Gelukkig staat de rollator weer binnen want na een zoekactie heeft ze hem teruggevonden in een sloot. "Mijn boodschappen zijn wel weg."

Na de diefstal en de komst van de politie woensdagochtend was Jo nog steeds in paniek. "Ik zat te bibberen op mijn stoel", vertelt ze met tranen in haar ogen. "Ik ben toen zonder jas op mijn fiets gaan zoeken. Je weet niet wat je doet of zo’n moment, je bent in paniek.’’

Twee straten verderop ziet ze iets glinsteren. Haar rollator is in de sloot gegooid. Met een ketting uit haar fietstas weet ze zelf de rollator uit de sloot te trekken. "Hij zat helemaal onder de modder. Maar hij doet het gelukkig nog."

"Die rollator is een dure, over de 200 euro."

Het is woensdagochtend als Jo bij de PLUS boodschappen doet. "Dat kan ik dankzij de rollator gelukkig nog zelf doen. Bij de supermarkt doen ze de boodschappen netjes in mijn tas van de rollator." Op weg naar huis is ze waarschijnlijk gevolgd.

"Ik maak de deur open. Pak de pakken melk van de rollator en zet die alvast binnen." Als ze terugkomt is de rollator met dertig euro aan boodschappen verdwenen. "Die rollator is een dure, over de 200 euro."

"Het gaat nog niet goed met mij."

"Ze waren waarschijnlijk uit op mijn tas met portemonnee. Maar die had ik gelukkig ook al mee naar binnen genomen. Anders waren al mijn papieren weg.’’ Opnieuw schiet Jo vol. "Dat ik dit nog moet meemaken." Hoewel haar rollator terug is, is ze nog altijd bang. "Het gaat nog niet goed met mij."

Jo van der Linden met haar rollator (foto: Noël van Hooft) vergroot

Jo kan ondanks haar leeftijd nog zelfstandig wonen. "Ik doe nog alles zelf. Ik heb net nog mijn bed verschoond. En dankzij mijn rollator kan ik nog naar buiten. Dat ding is echt belangrijk." En zeker in deze tijd is de rollator belangrijk voor Jo. "Je kunt nergens heen, er komt bijna niemand en dus zie ik niemand", vertelt ze. "Dankzij de rollator kan ik nog een wandeling maken en boodschappen doen."

"Dat is echt bijzonder."

Jo is wel erg blij met alle lieve reacties. Zo kwamen er mensen een pakket met boodschappen brengen. En via Omroep Brabant kwam er een aanbod voor een gratis nieuwe rollator. "Dat is echt bijzonder. Gelukkig lijkt de rollator voor nu goed te werken."

Voorlopig wil Jo gewoon zelfstandig blijven wonen. "Ik heb mijn buren gelukkig nog. Die houden mij goed in de gaten." En vanaf nu zet ze eerst haar rollator binnen en dan pas gaat ze de boodschappen uitladen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.