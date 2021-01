Mirjam krijgt haar door de lockdown verlopen rijbewijs voorlopig terug: ‘Maar voor hoelang?’

Mirjam mag eindelijk weer autorijden (foto: Rogier van Son) vergroot

Mirjam van der Venne (50) uit Schaijk houdt een dubbel gevoel over aan het bericht van het Ministerie van Infrastructuur dat haar verlopen rijbewijs voorlopig toch weer geldig is. Het ministerie besloot donderdag dat alle rijbewijzen die vanaf 1 december zijn verlopen, toch tot en met 1 maart geldig zijn. "Dat is nog maar vijf weken, hoe gaat het daarna verder?"

Mirjams rijbewijs verliep op 1 december vorig jaar. Omdat zij MS heeft, moet ze elke vijf jaar haar rijbewijs laten verlengen. Daarvoor moet ze een rijvaardigheidstest afleggen, maar die wordt door corona steeds uitgesteld. De vorige coulanceregeling liep tot en met 30 november. Daardoor greep Mirjam dus net mis.

Met als gevolg dat zij sinds begin december geen kant meer op kon. En dat terwijl zij ook mantelzorger is voor haar ouders. Acht weken lang zat ze aan huis gekluisterd, tot nu.

"Deze regeling is maar vijf weken geldig."

Dan zou je denken: de vlag kan uit. "Mijn eerste reactie was ook: yes! Ik kan eindelijk weer rijden", vertelt Mirjam Enthousiast. Toch is haar gevoel heel dubbel. "Ik las het nog eens goed en toen schrok ik wel. Het is over ruim vijf weken al 1 maart. Deze regeling is maar vijf weken geldig. Kunnen ze dat zelf niet bedenken bij het ministerie?"

De al eerder uitgestelde rijvaardigheidstest staat nu voor 12 februari bij het CBR gepland. Maar ze moet het nog zien dat die doorgaat. "De huidige lockdownregels gelden tot in ieder geval 9 februari. Het ziet er niet naar uit dat we daarna weer alles mogen."

'Ik ga straks waarschijnlijk mijn rijbewijs weer verliezen'

Zelfs als de toetsing doorgaat, wordt het volgens Mirjam krap. "Het is allemaal heel kort dag. Ik zie het CBR niet binnen twee weken mijn rijbewijs verlengen. Ik ga straks waarschijnlijk mijn rijbewijs weer verliezen." Maar het positieve is: "Ik kan in ieder geval voorlopig weer naar buiten."

Bekijk hier de problemen waar Mirjam tegenaan liep:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.