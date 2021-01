Boswachter Irma woedend over megastal naast haar bos: 'Dit is onbegrijpelijk'

Wachten op privacy instellingen... Boswachter Irma de Potter (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Boswachter Irma de Potter over stikstofschade aan de natuur

Boswachter Irma de Potter is boos en teleurgesteld nu er hoogstwaarschijnlijk een megastal pal naast natuurgebied de Kampina komt. De Raad van State stelde woensdag een aantal belangenorganisaties en omwonenden in het ongelijk. En dus lijkt de stal met 19.000 biggen aan de Logtsebaan in Spoordonk slechts een kwestie van tijd. "We zijn terug bij af."

"Ik snap er niks van. Dit is echt onbegrijpelijk", reageert de boswachter ontzet. "We leven midden in een stikstofcrisis. We rijden honderd kilometer per uur op de snelweg om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. En dan komt er zo'n uitspraak die vrij spel geeft aan zo'n extra grote uitstoter, vlak naast dit kwetsbare gebied!"

Haar bos heeft nu al zichtbaar last van stikstof. "De teleurstelling is niet te beschrijven. We hebben hier jarenlang tegen gestreden", weet de boswachter. De heide is op veel plekken bijna niet te zien, doordat deze wordt overgroeid door grassen die het goed doen op stikstof. "Daar krijgen we van bezoekers veel klachten over." Ook zijn diverse eikenbomen dood, met alle gevolgen voor insecten van dien.

Verder zijn er volgens de boswachter veel minder zichtbare, maar wel heel ingrijpende gevolgen. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. "Doordat er minder kalk in de bodem zit, krijgen planten en dieren ook minder kalk binnen. Bij sommige vogels leidt dat uiteindelijk tot dunne eierschalen of zelfs gebroken pootjes."

Een schets van de megastal in Spoordonk. vergroot

Ondernemer Johan van Hal uit Boxtel probeert de enorme biggenstal er al meer dan tien jaar te bouwen. Steeds maakten belangenclubs als de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en Natuurmonumenten bezwaar. Ook de provincie en gemeente wilden niet altijd meewerken. Een petitie tegen de stal leverde ruim 20.000 handtekening op.

Ondanks alles lijkt de bouw nu dus door te kunnen gaan. “Ik ben blij met de uitspraak, we kunnen weer naar de toekomst kijken”, zo reageerde Van Hal woensdag tegen Omroep Brabant. De BMF en Natuurmonumenten zijn teleurgesteld, al zijn ze op een aantal punten in het gelijk gesteld. De natuurorganisaties overwegen verdere juridische stappen.

