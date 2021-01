Wachten op privacy instellingen... De Bredase musicalproducent Peet Nieuwenhuizen. (foto: Tom van den Oetelaar Volgende Vorige vergroot 1/2 Miljoenenproductie in de Koepelgevangenis tijdens corona: ZODIAC de Musical

Lef kun je de Bredase producent Peet Nieuwenhuizen niet ontzeggen. Midden in coronatijd kondigt hij een miljoenenproductie aan: ZODIAC, een musical over de sterrenbeelden. Alle theaters zijn nog dicht, maar in mei moet hij in première, in de Koepelgevangenis in Breda.

Voor het eerst ontvangt Nieuwenhuizen donderdagmiddag journalisten in de Koepelgevangenis voor een indruk van wat het moet gaan worden. Middenin de enorme centrale hal wijst hij naar boven: “Deze koepel wordt straks een heel groot planetarium. Hier zitten we we via projecties naar een open heelal te kijken.”

Beeld: ZODIAC de Musical vergroot

Áls de beperkingen straks worden opgeheven, kan de voorstelling binnen de anderhalvemeter-samenleving moeiteloos worden neergezet. Er komen vier grote tribunes, die elk de naam krijgen van één van de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Daarop kunnen zes- tot zevenhonderd mensen zitten. Zonder coronamaatregelen zelfs 1400. Maar ja: dan moeten die beperkingen dus wel van tafel. “Dat is een risico”, geeft Nieuwenhuizen toe. Maar dat hebben we met de fondsen genomen.”

“Mocht het doorschuiven, dan schuift ’t publiek mee.”

ZODIAC komt tot stand met hulp van provincie, gemeente en vele fondsen die er geld in steken. Het ging van start met een crowdfundingactie, die in twee uur tijd een half miljoen bij elkaar bracht. De kaartverkoop is geopend, maar de kopers krijgen te maken met een coulant ticketbeleid, belooft de producent: “Mocht het doorschuiven, dan schuift ’t publiek mee.” De startdatum is al een keer verplaatst. Eigenlijk zou ZODIAC vanaf april te zien zijn, dat wordt nu mei.

“Nou ja, het is nog 3,5 maand”, zegt Nieuwenhuizen optimistisch. “Dus wij hopen dat de cijfers en aantallen verbeteren. We weten zeker dat ze terugkomen, de betere tijden. We weten ook, uit alle reacties, dat er een enorme behoefte is bij het publiek. Iedereen wil eropuit en wil iets bijzonders zien. En helemaal bijzonder dat we zoiets zo dicht bij huis in Breda kunnen organiseren.”

Ook Dominique de Bont uit Waalwijk staat te popelen. Ze wordt één van de spelers. Ze is pas afgestudeerd als musicalacteur en deed al ervaring op in de musical Fun Home.

