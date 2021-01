Drie broers verdacht van schietpartij in Den Bosch

Deze auto raakte beschadigd (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Er zijn nog drie mannen aangehouden voor de schietpartij bij een huis aan de Philippus de Montestraat in Den Bosch vrijdag 18 december. Naar één verdachte wordt nog gezocht. Eerder werden al twee verdachten aangehouden. Onder de verdachten zijn drie broers (18 tot 22).

Vrijdagavond 18 december werd rond acht uur geschoten bij het huis in de straat. Niemand raakte gewond, maar het huis raakte wel beschadigd. Ook is een auto vernield die in de straat geparkeerd stond. De aanleiding voor de schietpartij ligt in de relatiesfeer.

Onder meer drie broers worden verdacht van de schietpartij. Het gaat om een 18-jarige man uit Utrecht zonder vast adres en zijn 18-jarige en 22-jarige broers uit Leeuwarden. De oudste broer is nog niet opgepakt en is waarschijnlijk ergens in Den Bosch.

De politie was al een tijdje op zoek naar de 18-jarige man uit Utrecht. Hij werd aangehouden nadat hij had zwartgereden in het openbaar vervoer. Verder is ook een 28-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij is geen familie van de broers en meldde zich zelf bij de politie.

De twee mannen die eerder zijn aangehouden zitten nog steeds vast.

