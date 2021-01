Metershoge WTC-maquette van Daan (19) toert onder politiebegeleiding door Amerika

Wachten op privacy instellingen... Het bouwwerk van Daan bij de 9/11-expositie (foto: Daan van der Steijn). (Foto: Daan van der Steijn) Volgende Vorige vergroot 1/3 Twin Towers van Daan eindelijk in Amerika

De metershoge maquette van het World Trade Center, waar de 19-jarige Daan van der Steijn uit Deurne jarenlang aan werkte, doet mee aan de prestigieuze tentoonstelling over 9/11, de World Trade Center 9/11 Exhibit. Het imposante bouwwerk is onder massale politiebegeleiding naar Salt Lake City gereden, waar de expositie vrijdag van start ging.

Daan bouwde maar liefst drieënhalf jaar aan zijn ultieme eerbetoon aan de Twin Towers. Hij begon ermee toen hij 14 was. Met modelgips, én een flinke dosis engelengeduld, maakte hij ruim tienduizenden kleine blokjes die hij gebruikte als bouwstenen voor zijn torens. Ook hout, verf, plexiglas en lijm werden gebruikt voor het prestigieuze karwei, waar de jongeman 10.000 uur werk in heeft zitten.

Het bouwwerk stond eerst in het gemeentehuis van Deurne, maar vertrok in december per transportschip richting Amerika. Met een speciale 'Honoring our fallen heroes'-truck werd het gevaarte vervolgens in 24 uur vanuit de havenstad Galveston in Texas naar Salt Lake City gereden.

Foto: Daan van der Steijn

Verkeer op vijfbaans snelweg stilgelegd

En die rit trok flink wat bekijks, want het gevaarte kreeg tijdens de vijfhonderd kilometer lange route begeleiding door een politie-escorte. Het verkeer op de vijfbaans snelweg werd stilgelegd voor het bijzondere transport. Vijftien politiewagens met zwaailicht en sirenes reden mee met de truck, om er voor te zorgen dat de maquette veilig bij de expositie arriveerde.

Ook in de Verenigde Staten is het opvallende transport groot nieuws. Bekijk hieronder de bijdrage in Fox News over het Nederlandse 911-eerbetoon en lees verder.

Het levenswerk van Daan zal uiteindelijk in 21 Amerikaanse staten te zien zijn. Op 11 september van dit jaar is het World Trade Center Memorial Project in New York. Het is dan precies twintig jaar geleden dat de terroristische aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden. En Daan is er dan ook bij in New York City.

"Ik heb tijdens het bouwen vaak gedacht van: moet ik niet naar New York toe? Maar ik dacht: nee, liever als hij af is. Het is enorm bijzonder dat ik daarbij mag zijn", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

