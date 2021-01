Monique en Gert-Willem schitteren in Omroep Brabant-documentairereeks 'Wat kan je wel?'

Monique geniet met volle teugen van haar optreden in 'Wat kan je wel?'(foto: Erik Peeters) vergroot

Een handtekening, foto of spontane meet and greet. De sterren uit de tv-serie ‘Wat kan je wel?’ van Omroep Brabant zijn er inmiddels aan gewend. Het televisieprogramma waarin ze schitteren is dan ook een regelrecht succes. De kijkcijferkanonnen zijn zeven cliënten van zorgorganisatie SDW in West-Brabant die voor de camera worden gevolgd op belangrijke momenten in hun leven.

Onder meer Monique (53) uit Steenbergen en Gert-Willem (49) uit Bergen op Zoom doen mee aan de serie. Monique gaat helemaal op in haar zangcarrière terwijl Gert-Willem de grote stap maakt om op zichzelf te gaan wonen. Beide deelnemers genieten van het succes. “Ik krijg heel veel leuke reacties van bekenden. Zelfs uit Australië”, vertelt Gert-Willem.

Trots

Monique vindt het af en toe spannend maar meestal leuk om naar zichzelf te kijken. “Dan denk ik: wow wat een stuk. Ik vind het ook knap van mijzelf dat ik dat zo durf.” Haar begeleidster Esther is het helemaal met haar eens. “We zijn hartstikke trots op Monique. Je hebt Martien Meiland, Frans Bauer, Marianne Weber en Monique zit nu wat mij betreft in hetzelfde rijtje.”

"Gewoon, lekker kwalleballen."

De tv-reeks geeft een uniek inkijkje in het leven van mensen met een beperking en richt zich juist op wat ze wel kunnen. Volgens begeleider Aike van Gert-Willem geeft de tv-reeks een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. “Alles is heel herkenbaar. Ik zie hoe hij hier op zijn werk bezig is en dat zie je ook zo op tv. ” Zenuwen zijn Gert-Willem dan ook vreemd. “Gewoon, lekker kwalleballen.”

Gert-Willem wil beroemd worden (foto: Erik Peeters) vergroot

Monique en Gert-Willem worden steeds vaker herkend op straat en dat bevalt ze prima. “Ik wil beroemd worden en een programma maken met Johnny de Mol”, vertelt Gert-Jan. Monique ziet haar toekomst eerder als zangeres. Ze zou graag nog eens willen zingen met zanger van Syb van der Ploeg. Maar voorlopig geniet ze van het succes in ‘Wat kan je wel?’.

"We maken er iedere donderdagavond een feestje van."

“We kijken steeds met de hele groep en we maken er iedere donderdagavond een feestje van. We vinden het telkens weer jammer wanneer het is afgelopen”, aldus begeleidster Esther. ”Ik ga nu eerst een handtekening vragen want dan heb ik die maar vast”, vult haar collega Aike aan.

Wachten op privacy instellingen...

‘Wat kan je wel?’ wordt iedere donderdagavond om 17.50 uur uitgezonden op Omroep Brabant. De afleveringen worden daarna gedurende de week ieder uur herhaald.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.