Man die agent aanreed in Tilburg is drugsdealer, verdacht van poging tot doodslag

De man die vrijdagavond met zijn auto een agent aanreed in Tilburg is een 33-jarige drugsdealer. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. De man wordt verdacht van poging doodslag en is vastgezet.

Agenten wilden de man rond halfelf controleren nadat ze zagen dat hij vanuit zijn auto drugs dealde in de wijk Korvel. Hij ging er met hoge snelheid vandoor.

De agenten probeerden hem tot stoppen te dwingen in de Trouwlaan. Ze reden hem daarom tegemoet en zetten hun auto dwars voor de auto van de verdachte. De Tilburger stopte echter niet. Hij week op het allerlaatste moment uit om de auto met hoge snelheid te passeren.

Vervolgens reed hij een agent aan die op een scooter reed. Daarna reed hij roekeloos door, richting het centrum van Tilburg. Hij reed hierbij onder meer verkeersborden uit de grond. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden op de Korveldwarsstraat. De 33-jarige Tilburger is vastgezet vanwege het bij zich hebben van drugs, het dealen van drugs en poging doodslag.

Gewond aan been

De agent raakte bij de aanrijding gewond aan zijn been, maar volgens de politie vallen zijn verwondingen mee.

