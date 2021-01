Het was muisstil in Brabant: dit was het beeld van de eerste dag met avondklok

Foto: Mandy van Hooff vergroot

Een lege parade in Den Bosch, een verlaten station in Eindhoven, een uitgestorven markt in Bergen op Zoom en sporadisch een auto op de weg. De eerste dag van de avondklok in Brabant is rustig verlopen.

Ook in het openbaar vervoer was het stil. Op straat zag je af en toe een politieauto en op een aantal plekken hielden agenten controles. Er zijn boetes uitgedeeld, maar over het algemeen was het muisstil in de Brabantse steden en dorpen.

Kijk hier naar beelden van de eerste avond met een avondklok:

Omroep Brabant hield een liveblog bij van de avondklok. Hier lees je alles terug.

