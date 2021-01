Steffi uit Boer Zoekt Vrouw is bevallen en vernoemt dochter naar Yvon Jaspers

Boerin Steffi Verhagen is vrijdag bevallen van haar eerste kind. Het is een dochter, genaamd Sterre Yvon Madelon Verhagen. Dat maakt de Boekelse zondag bekend op Instagram.

"Het geslacht weten we. Het wordt een Yvonnetje", zei Steffi destijds in Omroep Brabant-radioprogramma Brabants Bont. Het pasgeboren meisje is dan ook vernoemd naar de presentatrice: haar tweede naam is namelijk Yvon. In een reactie op de Boer zoekt Vrouw-website laat Yvon Jaspers weten heel trots te zijn op deze vernoeming: "Na een aantal kalfjes, lammetjes en een veulentje is het een ongelooflijke eer dat dit mooie meisje als tweede naam Yvon heeft. Het voelt alsof ik er een nichtje bij heb!"