Hoogzwangere boerin Steffi hoopt met baby op schoot naar Indoor Brabant te kijken

De nu nog hoogzwangere Steffi Verhagen zal over twee maanden aan de buis gekluisterd zijn als Indoor Brabant wordt uitgezonden. De paardenhoudster uit Boekel kijkt ernaar uit om, met haar eerste kind op schoot, het evenement te volgen. “Ik vind het super dat Indoor Brabant kan doorgaan, al is het zonder publiek”, zegt de voormalige deelneemster aan Boer zoekt Vrouw.

Volgens haar kan het paardensportspektakel in de Brabanthallen in Den Bosch coronaproof plaatsvinden. “Ik denk dat er geen sport is waar deelnemers zich beter aan de afstandsregels houden. Je moet er hooguit bij het inrijden op letten dat er niet te veel ruiters en paarden in de bak zijn”, vertelt Steffi.

“Tijdens de wedstrijden moet het helemaal geen probleem zijn. De ruiters of amazones zitten op hun paard en kunnen zonder moeite anderhalve meter uit elkaar blijven. Bovendien strijden ze in een grote ruimte met een heel hoog plafond, zodat de kans dat je elkaars lucht inademt erg klein is.”

Steffi Verhagen was zelf geregeld als deelneemster en toeschouwer bij het belangrijkste paardensportevenement van ons land. “Ik had er na de tweede lockdown geen rekening meer mee gehouden. Ik ben vooral blij voor de vele paardensportliefhebbers dat het er alsnog van komt. Het is voor hun als voor voetbalfans: die kunnen toch op tv naar wedstrijden in de eredivisie kijken.”

"We willen sporters veilig op niveau laten presteren."

Toernooidirecteur Marcel Hunze liet maandag al weten dat er vijftig sporters met ieder één begeleider worden toegelaten. De meesten van hen zijn al in Europa. Verder zal er een minimumaantal aanwezigen zijn dat 'puur noodzakelijk' is om Indoor Brabant gestroomlijnd te kunnen laten verlopen. "We willen sporters veilig op niveau laten presteren."

Veiligheidsregio Brabant-Noord laat weten dat ze het beleid van het kabinet ondersteunt om topsportcompetitie in Nederland mogelijk te maken.

"Ik vind het goed dat het zonder publiek gebeurt."

Volgens Jan Tops uit Valkenswaard kan dit alleen door veelvuldig te testen. Alleen zo kunnen amazones en ruiters uit binnen- en buitenland meedoen aan evenementen als Indoor Brabant. Ze hebben het er graag voor over, meent de topruiter. Elke wedstrijd die ze tegenwoordig kunnen meemaken, in Qatar of Den Bosch, grijpen ze met beide handen aan.

Tops: "Het is erg goed dat er vooraf een test gedaan wordt, zeker bij een indoorshow. Ik vind het ook goed dat dit zonder publiek gebeurt. Bovendien denk ik dat mensen het evenement via social media gaan volgen. Uiteindelijk scoor je daar de hoogste kijkcijfers."

"Het zijn geen modellen die de kleren laten zien, maar met poppen moet het ook kunnen."

Ook Addy van den Krommenacker is ingenomen met de beslissing om Indoor Brabant door te laten gaan. Kan de couturier uit Den Bosch eindelijk tegen een hippisch decor zijn collectie showen, die geïnspireerd is op de paardensportwereld.

“Online loopt het inmiddels goed, maar ik had het vorig jaar al willen presenteren. Toen werd het evenement op het laatste moment afgelast. Ditmaal zullen het geen modellen zijn die de kleren laten zien, maar met poppen moet het ook kunnen. Je moet bij mijn ontwerpen denken aan leuke, charmante bloesjes, waarmee ik mijn geromantiseerd idee van de paardensport probeer uit te beelden.”

VDL Groep in Eindhoven, een van de belangrijkste sponsors van het mondiale spektakel, laat ook weten dat het ‘natuurlijk blij’ is dat de editie op komst is. Het bedrijf is, mede door de enorme paardensportliefde van ex-directeur Wim van der Leegte, al decennia niet weg te denken uit de hippische topsport.

Directeur Jeroen Dona van Libéma, exploitant van de Brabanthallen, laat weten dat hij heel goed kan leven met een toernooi zonder publiek. "Dit, in combinatie met testen, is de enige manier om dit topsportevenement veilig door te laten gaan", aldus Dona.

