Mathieu van der Poel grijpt naast wereldbeker veldrijden, trofee gaat naar aartsrivaal Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft naast de wereldbeker veldrijden gegrepen. Hij moest de hoofdprijs laten aan concurrent Wout van Aert. Van der Poels aartsrivaal won zondag namelijk in Overijse de laatste wedstrijd om de wereldbeker. Hiermee verzekerde de Belg van Jumbo-Visma zich van de eindzege in het klassement over vijf wedstrijden.

Een dag eerder had Van der Poel Van Aert nog afgetroefd in de Flandriencross. Het staat nu in de onderlinge confrontaties 5-3 in het voordeel van de Nederlander die volgende week in Oostende zijn wereldtitel verdedigt. Er zijn wel zorgen over het doorgaan van dat wereldkampioenschap nu er in de Vlaamse kustplaats een corona-uitbraak is geconstateerd van de Zuid-Afrikaanse variant.