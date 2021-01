'Dit is crimineel gedrag', minister Grapperhaus veroordeelt relschoppers en prijst politie

Minister Ferd Grapperhaus (archiefbeeld: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeesters en politie hebben zondag terecht hard opgetreden tegen relschoppers. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageerde hiermee op de ongeregeldheden en opstootjes, zondag, op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in. Nog steeds is het in Eindhoven onrustig.

Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag.

'Crimineel gedrag'

"Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden."

Grapperhaus vindt dat de gebeurtenissen 'in schril contrast staan met alle mensen die zich de afgelopen maanden goed aan alle maatregelen hebben gehouden, zaterdagavond tijdens de avondklok thuisbleven en samen deze zware tijd door proberen te komen. Ik doe een dringende oproep aan iedereen in Nederland: bestrijd het virus en niet elkaar.'

Mensen die geweld plegen tegen agenten en andere hulpverleners kunnen een zwaardere straf tegemoetzien, licht een woordvoerster van het ministerie toe. Of er eventueel snelrecht wordt toegepast, is aan het Openbaar Ministerie in de regio's waar arrestaties zijn verricht.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.