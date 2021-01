'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', politie geschokt door eruptie van geweld in Eindhoven

De politie heeft met afschuw gereageerd op de rellen in de binnenstad van Eindhoven. Daar liep een (verboden) demonstratie tegen de coronamaatregelen zondagmiddag volledig uit de hand. Relschoppers trakteerden de politie urenlang op een regen van stenen, golfballen en messen en sloopten ondertussen het 18 Septemberplein en het Stationsplein. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond.

Ruiten werden gesloopt, auto’s in brand gestoken en winkels geplunderd. Tientallen relschoppers werden opgepakt. Pas rond acht uur 's avonds keerde de rust in Eindhoven enigszins terug.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik denk dat dat geldt voor alle ME’ers”, zei Koen Simmers zondagavond bij Omroep Brabant. “Mensen gingen agenten zelfs met messen en zwaarden te lijf en we krijgen van meer gemeenten signalen waar dit zou kunnen gebeuren. Daar maken we ons grote zorgen over.”

Loyaliteit

Volgens Simmers was de politiemacht in Eindhoven goed voorbereid op de situatie. “Nederlandse ME’ers zijn hartstikke goed opgeleid. De politie is hier zeker klaar voor, maar het is wel heel erg zwaar, ook gezien de extra bezetting vanwege de avondklok.”