Burgemeesters erg boos op relschoppers in Breda, Oosterhout en Tilburg

Volstrekt verwerpelijk en ongehoord. Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg heeft mede namens zijn collega’s in Breda en Oosterhout het optreden van relschoppers veroordeeld, die zondagavond in deze drie gemeenten de boel op stelten hebben gezet. Hij deed dat in navolging van John Jorritsma, die woedend reageerde op nog ernstiger ongeregeldheden, zondag, in Eindhoven.

Rond half een zondagnacht was de rust weergekeerd in Breda, Oosterhout en Tilburg, al blijft de politie voorlopig patrouilleren. De uren daarvoor gingen groepen relschoppers de straat op en pleegden ze op grote schaal vernielingen. Hierbij moesten onder meer winkels het ontgelden. Er zijn inmiddels negentien verdachten opgepakt. Weterings sluit meer aanhoudingen niet uit. Hij zei verder dat de schade zal worden verhaald op de mensen die achter de oproepen zitten om te gaan rellen.

'Totale minachting'

De burgemeester sprak klare taal: ”Volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt. Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontlinie van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten. Het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord.”

In alle drie de gemeenten werd een noodbevel uitgevaardigd om de relschoppers sneller en harder aan te pakken. De burgemeesters roepen eenieder op om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen gehoor meer te geven aan oproepen om ook morgen te komen rellen. Zij vragen verder alle inwoners, die beeldmateriaal hebben gemaakt van de rellen in Breda, Oosterhout en Tilburg, om dit materiaal te delen met de politie. Volgens de burgemeesters verdienen agenten die hulp. "Dankzij hun inzet is de rust redelijk snel wedergekeerd”, aldus Weterings.

