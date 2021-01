Schoonzoon van Klaas Otto geeft toe dat hij in drugslab investeerde: 'Maar ik ben geen Don Corleone'

Paul G. hoofdverdachte in onderzoek Kandinsky (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Paul G. uit Bergen op Zoom geeft toe dat hij geld heeft gestoken in een Zeeuws drugslab. Maar de schoonzoon van Klaas Otto herhaalde voor de rechtbank dat hij helemaal niets te maken heeft met het 'dodelijk drugslab' in het Belgische Hechtel-Eksel, waar drie Brabanders om het leven kwamen. De Bergenaar wijst naar een onbekende figuur: Mr X.

"Ik ben geen koorknaap, ik hou van centen verdienen maar ik heb wel mijn normen en waarden. Ik heb nette jongens als klanten, maar ook boefjes", vertelde G. de rechtbank maandag.

Het OM verdenkt Paul G. (36) van drie misdrijven:

Leiding geven aan verschillende misdaadorganisaties die zich bezig hielden met drugsproductie en internationale drugshandel. De politie denkt dat hij de grote man was achter de drugslabs in het Belgische Hechtel-Eksel (onder Valkenswaard), Esch (gemeente Boxtel) en Rilland (bij Goes).

Witwassen, vanaf 2013. Van onder meer auto's, horloges en een Harley Davidson.

Drugsbezit. Drie kilo hasj had hij verstopt in zijn huis in Bergen op Zoom.

"Ik lag op bed en kreeg een appje dat Harvey was overleden."

Paul G. werd maandag meer dan vier uur lang ondervraagd door de rechtbank in Breda. Onder meer over wat hij wist van het 'dodenlab' dat op eind januari 2019 werd ontdekt net over de grens onder Valkenswaard.

"Ik lag op bed en kreeg een appje dat Harvey was overleden. Ik ben toen in de auto gestapt. Ik was echt in paniek".

Al snel bleek dat Harvey nog in leven was. Drie andere mannen waren dood. Harvey P. werd later opgepakt voor het bevoorraden van het Belgische lab. Via deze bevriende Harvey uit Helmond kwam de politie uiteindelijk uit bij Paul G. in Bergen op Zoom.

"Er zijn jonge jongens dood door zijn toedoen"

Een half jaar later was de vriendin van Paul aan het chatten met haar schoonmoeder, "Er zijn jonge jongens dood door zijn toedoen", schreef ze aan de moeder van Paul. Die vroeg in de Whatsapp: "is dat van die dode jongens dan waar?"

Voor de rechter ontkende hij opnieuw. Hij 'zweerde' dat hij er niks mee te maken had. Dat geldt ook voor het drugslab in Esch. Paul G. ontkende ook alle betrokkenheid. "Ik ga een beetje staan kokkerellen..."

Het drugslab in Rilland daar wist hij wel van. G. was investeerder. Hoogstens tienduizend euro stak hij er in, naar eigen zeggen. En hij had contact met een drugskok (laborant) uit Hengelo. "We hadden een draaier nodig. Ik heb m voorgesteld aan Mr X."

Volgens Paul G. verdween die mysterieuze Mr X later spoorloos. G. weigerde zijn naam te noemen. Zijn rol is onduidelijk. Het OM reageerde niet op die onbekende persoon.

"Kijk hoe ik door de media wordt belicht, als een soort Don Corleone!”

Paul G. heeft wel bekend dat de drie kilo hasj die de politie bij hem thuis in het washok vond, van hem was. "Maar die had ik al jaren". Het OM wil de inwoner van Bergen op Zoom kaalplukken voor 259.800 euro.

G. noemde maandag de hele rechtszaak 'een slecht scenario'. "Kijk hoe ik door de media wordt belicht, als een soort Don Corleone!”

Voor het proces zijn drie weken uitgetrokken. Maandagmiddag ondervraagt de rechtbank nog drie medeverdachten over het lab in Esch. Dinsdag volgen nog vijf andere verdachten. Later deze week volgen de strafeisen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.