Drie doden in drugslab Eksel, getuige duikt plotseling op in Polen

De vriendin van een van de drie overleden Brabanders in een Belgisch drugslab is plotseling gevonden in Polen. De rechtbank in Den Bosch heeft daarom dinsdag geen uitspraak gedaan in de drugszaak, maar deze uitgesteld. De rechter heeft de zaak heropend en geeft justitie en de verdediging nog de kans om haar als getuige te horen.

Tegen drie verdachten was twee weken geleden tot vijf jaar cel geëist vanwege betrokkenheid bij het drugslab. Het amfetaminelab in het Belgische Hechtel-Eksel werd op 29 januari vorig jaar ontdekt, na een anonieme melding dat er doden lagen. In de loods werden de lichamen van twee jonge Eindhovenaren (23 en 25 jaar oud) en een inwoner van Valkenswaard (22) gevonden.

De drie mannen kwamen vermoedelijk om door koolmonoxidevergiftiging in het lab, 35 kilometer ten zuiden van Eindhoven.

Volgens de rechtbank hebben de Poolse autoriteiten twee weken geleden op de dag van de zitting een bericht gestuurd dat ze een adres hebben van de vrouw. Dat was tot die tijd onbekend, waardoor ze niet als getuige kon worden opgeroepen. Zij zou meer kunnen vertellen over de opdrachtgevers van haar partner. Justitie denkt dat dat de twee verdachten zijn.

Verdachten voorlopig vrijgelaten

De rechtbank heeft de verdachten inmiddels al wel vrijgelaten in afwachting van het vervolg van het proces. Dat zou nog lang kunnen duren als de vrouw moet verklaren. Justitie en de advocaten kunnen er ook voor kiezen om haar niet te horen. Dan kan de uitspraak alsnog vrij snel volgen.

Het OM in Den Bosch is blij met de ontwikkeling omdat ook dit weer 'kan bijdragen aan de waarheidsvinding', zegt een woordvoerder.

Schoonzoon No Surrender-oprichter

Behalve de twee verdachten heeft justitie ook Paul G. op de korrel. De schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto zou leverancier en eigenaar zijn van het lab.

Hij wordt in een ander proces vervolgd voor dit en andere labs. Ook hij is al voorlopig vrijgelaten.

