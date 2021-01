Toch een megastal met 4500 kalveren op de grens met België? Bedrijf dient nieuwe aanvraag in

Tanja van der Walle (Foto: Peter Pim Windhorst). vergroot

Er komt mogelijk toch een megastal met 4500 kalveren op de grens van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België). De vergunning werd eind vorig jaar ingetrokken nadat de plannen voor veel kritiek zorgden, maar het bedrijf dat de stal wil bouwen heeft een nieuwe aanvraag gedaan, zo blijkt uit informatie in handen van Omroep Brabant.

Het bedrijf achter de nieuwe stal is Hertog Vee van Tanja van der Walle. Ze wil een stal voor 2480 kalveren bouwen in Baarle-Hertog, net over de Belgische grens. Deze stal zou tegen de stal van haar vader, Ben van der Walle in Baarle-Nassau aan komen te staan. In die Nederlandse stal zitten al dik 2000 kalveren, waardoor er een megastal zou ontstaan met alle gevolgen voor de natuur en omwonenden van dien.

Protest

De vergunning voor dit nieuwe bedrijf werd in 2019 gegeven door de Vlaamse minister van Landbouw, maar uiteindelijk teruggetrokken na protest van de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en een Belgische natuurorganisatie. Ze wilden geen megastal in dit gebied, en stelden dat een vergunning voor een bedrijf met 4500 kalveren bij elkaar nooit gegeven zou zijn.

Volgens Tanja van der Walle zijn de zorgen onterecht. "Er komen inderdaad 4500 kalveren vlak bij elkaar maar we voldoen aan alle voorwaarden op milieugebied. Anders hadden we die vergunning ook niet gekregen", zei ze eerder tegen Omroep Brabant. Ook zei ze dat het echt om twee afzonderlijke bedrijven ging, van haar en van haar vader.

Omroep Brabant maakte een overzicht van Brabantse boeren in de Belgische grensstreek, die zich hier recent gevestigd of uitgebreid hebben, vaak vanwege de soepelere stikstofregels:

Plannen ongewijzigd

Uit documenten in handen van Omroep Brabant blijkt dat Van der Walle een maand na het intrekken van de vergunning een nieuwe aanvraag heeft ingediend. Ze wil evenveel kalveren huisvesten als in de originele plannen, 2480.

Opvallend: Wethouder Jeroen van den Bogaert van Baarle-Hertog laat weten dat er aan de plannen niets gewijzigd is. “Wel worden in de nota de effecten van beide bedrijven, de geplande Belgische stallen en de bestaande Nederlandse stallen samen bekeken”, zo zegt hij. Die berekening is nieuw, daarom is de aanvraag in behandeling genomen. Eind februari is bekend of de vergunning verleend wordt.

Verzet

Wethouder Van den Bogaert is daar alvast geen voorstander van. “Wij zijn niet tegen landbouw, wel vinden wij dat megastallen geen plaats hebben in onze gemeente. Dus ik zal mij verzetten tegen deze nieuwe aanvraag” zo laat hij weten.

Hier, net over de Belgisch-Nederlandse grens wil Tanja van der Walle haar kalverhouderij beginnen. Links zijn nog net de gebouwen te zien van het door haar ouders opgerichte bedrijf. vergroot

Van den Bogaert staat niet alleen in zijn kritiek. De nieuwe kalverhouderij zou in de buurt van een vogelreservaat en een kwetsbaar komen. De Partij voor de Dieren reageert verbaasd op het nieuws en wil van het provinciebestuur weten of ze zich tegen de stal blijven verzetten. Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie is ook alert: “We kijken heel kritisch naar dit soort bedrijven, en dus ook zeker naar dit bedrijf. Daarbij trekken we samen op met het Belgische Natuurpunt.”

Bekende naam

Ben van der Walle, de vader van Tanja, is een bekende in de kalverenwereld. In 2016 verkocht hij zijn bedrijf aan de VanDrie Group, maar de kalverenstal aan zijn woonhuis in Baarle-Nassau bleef bestaan. Hij is daarnaast ook mede-eigenaar van de Kempense Exportstal, een bedrijf met honderden kalveren in Merksplas, zo’n 7 kilometer verderop. En als het aan hen ligt zet zijn dochter de familieactiviteiten nu voort in Baarle-Hertog.

Tanja van der Walle wil niet reageren.

