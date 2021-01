Verzet groeit tegen boeren die uitkoopregeling gebruiken om bedrijf in België te beginnen

Het bedrijf Meermar, net over de grens in Hoogstraten (Foto: Google). vergroot

Aan beide kanten van de grens groeit de weerstand tegen het feit dat steeds meer Brabantse boeren zich in Belgische grensdorpen vestigen. Nu de stikstofdiscussie in Nederland feller wordt, kiezen veel boeren voor de gunstigere regelgeving bij de zuiderburen. Ze kunnen daarbij het geld van een Nederlandse uitkoopregeling gebruiken. De Partij voor de Dieren eist actie van de provincie.

De partij maakt zich zorgen over de Brabantse veehouders die verkassen naar het grensgebied in België. “Stikstof is een groot probleem in Brabant en stikstof die in Vlaanderen wordt uitgestoten, stopt niet bij de grens. Wij vragen daarom aan het provinciebestuur met klem om actie te ondernemen”, zegt Statenlid Anne-Miep Vlasveld.

“De provincie moet hier echt bovenop zitten."

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over boeren die in Nederland gebruik maken van een uitkoopregeling en met het geld een doorstart maken in België. De partij zegt signalen te krijgen dat dit gebeurt. “De provincie moet hier echt bovenop zitten en er bij het Rijk op aandringen dat de stoppersregeling niet hiervoor kan worden gebruikt", aldus Vlasveld.

Dat de provincie nu alleen in actie komt bij heel grote veebedrijven of bedrijven die minder dan vijf kilometer van de grens liggen vindt de partij te weinig. Ze wil van de provincie weten waarom er niet meer overleg en afstemming is met de Belgen.

Ook Jan-Frans Brouwers van 50PLUS verbaast zich over de gang van zaken:

Wachten op privacy instellingen...

In België is er ook verzet. “We zien vaak dat Nederlandse boeren zich vestigen in de grensstreek”, zegt Ronald Jacobs van de Belgische milieuorganisatie Natuurpunt. Vooral de laatste jaren neemt dat volgens hem toe.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé van de Vlaamse provincie Antwerpen herkent het. Volgens hem hoeft dat niet per se een probleem te zijn, maar de situatie moet wel beheersbaar blijven. Dat Brabantse boeren zich laten uitkopen en met het geld een nieuwe start in België maken, zit hem niet lekker. "Ik heb daar wel zorgen over, het kan niet zo zijn dat Nederland de boeren betaalt om te stoppen en ze in ons land doorgaan." Caluwé houdt rekening met een toename van dat soort boeren de komende maanden.

"Grote Nederlandse bedrijven nemen daar hele bedrijven over, met alle gevolgen van dien.”

De meeste Brabanders in de grensstreek zitten in de regio rond Ravels boven Turnhout. Ronald Jacobs van Natuurpunt: “Ravels, Hoogstraten, dat is een brandhaard. Maar ook bij Maaseik, Bree en Achel is het probleem groot. Grote Nederlandse bedrijven als Agrifirm en Coppens Diervoeding uit Helmond nemen daar hele bedrijven over, met alle gevolgen van dien.”

Omroep Brabant onderzocht welke Brabantse boeren zich recent in de Belgische grensstreek gevestigd of uitgebreid hebben:

Wachten op privacy instellingen...

Voor de sfeer in het dorp is de komst van een Nederlands bedrijf vaak funest: “De Nederlandse nummerplaten rijden bij die bedrijven af en aan. Vaak wonen de eigenaren ook nog in Nederland. Of ze laten een zoon bij het bedrijf wonen als een soort conciërge die vervolgens geen vinger uitsteekt”, zegt Jacobs. “De buurt schreeuwt vaak moord en brand. Er zijn enorm veel bezwaren.”

"Het kan strenger worden dan in Nederland, maar het kan ook soepeler blijven.”

Tegelijkertijd staat de regelgeving in België ook niet stil. Want de regels mogen dan wel soepeler zijn dan in Nederland, maar de vraag is hoe lang dat nog zo blijft. Er wordt gewerkt aan een nieuwe stikstofregeling die alles zou kunnen veranderen. Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie: “De Belgische PAS-regeling komt eraan, het is spannend wat daar precies in staat. Het kan strenger worden dan in Nederland, maar het kan ook soepeler blijven.”

Sommige zaken veranderen nu al. “Vroeger telde de milieuschade die een bedrijf aan de Nederlandse kant van de grens veroorzaakte niet mee voor een vergunning in België, dat maakte de grensregio zo aantrekkelijk. Maar je ziet dat dat nu al langzaam aan het verschuiven is”, stelt Dingemans.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.