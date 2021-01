Waterkanon, traangas en wapenstok afdoende bij rellen in Eindhoven: 'Vuurwapens niet nodig gehad'

Politiechef Wilbert Paulissen vergroot

De politie had voldoende middelen tot hun beschikking zondagavond in Eindhoven. Dat zegt Wilbert Paulissen, politiechef van Oost-Brabant tegen Omroep Brabant. "Ik moet er ook niet aan denken wat we anders moesten inzetten naast een waterkanon, traangas, paarden en de wapenstok van de ME."

De politie heeft zondag niet overwogen om vuurwapens te gebruiken. "Dat doe je bij directe confrontaties, man tegen man, waarbij agenten zich in het nauw gedreven voelen en geen andere uitweg meer zien", zegt Paulissen.

Toen de waterwerper even uitviel, heeft de politie wat tijd verloren om echt door te pakken. "Je merkt dat je bij deze groepen ook wel echt dit soort geweldsmiddelen nodig hebt om de groep uit elkaar te drijven." Toen de waterwerper weer inzetbaar was, lukte dat ook weer. "Toen kregen we op de kleinere groepjes weer meer grip."

"We hebben best een aantal wat lastige momenten gehad", zegt Paulissen. Maar echt bang zijn zijn mensen niet geweest. "De moraal van de troepen was oké. Toen er elders weer onlusten waren en we vroegen of ze daar nog klaar voor waren, was het antwoord 'ja' en gingen we weer. Er zijn absoluut spannende momenten geweest."

Gezien de hoeveelheid geweld valt het aantal gewonden volgens Paulissen mee. Er zijn twee agenten gewond geraakt bij de rellen.

Paulissen kijkt met 'enige zorg' uit naar de komende nachten. "Je ziet een soort kopieergedrag, daar zijn we ons ook op aan het voorbereiden." Toch hoopt hij wel dat zo'n confrontatie als zondag de komende weken uitblijft. "Maar zoals in Helmond, kleine groepen links en rechts die opstaan en dit soort gedrag vertonen, daar houden we als politie wel rekening mee.

