Noodverordening in steeds meer steden waar via sociale media rellen worden aangekondigd

In verschillende steden in Brabant zijn noodverordeningen van kracht. Burgemeesters willen zo voorkomen dat hun gemeente doelwit wordt van rellen. Op sociale media worden in verschillende steden rellen aangekondigd.

Na Roosendaal en Rijen heeft nu ook burgemeester Depla van Breda een noodverordening voor verschillende delen van de stad afgekondigd. Die geldt voor het centrum en wijken Hoge Vucht, Doornbos Linie, Tuinzigt en Haagpoort.

Volgens Depla blijkt uit informatie van de politie dat er een groep mensen in de stad opnieuw oproept om de openbare orde in de stad te komen verstoren. Zondagavond liep het in de wijk Tuinzigt al uit de hand.

De noodverordening houdt in dat er niemand in die wijken mag zijn, zonder redelijk doel. Niemand mag er zijn met gezichtsbedekking. Er is een verbod op samenscholing en een verbod op vuurwerk en voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt.

Mensen die de noodverordening overtreden worden vervolgd en moeten schade vergoeden die ze veroorzaken.

Burgemeester Depla: "Met afschuw heb ik gekeken naar de beelden van de rellen in ons land en helaas ook in onze stad. Met gezond verstand is niet te begrijpen dat deze relschoppers hun eigen stad vernielen, daarbij geweld gebruiken en angst zaaien. Winkeliers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd, worden enorm zwaar getroffen door de vernielingen. Zij mogen vandaag het puin ruimen van deze lui die geen oog hebben voor het leed dat ze mede-Bredanaars hiermee aandoen."

