Noodverordeningen in Roosendaal en Rijen na oproep tot plunderen

In Roosendaal en Rijen geldt maandagavond een noodverordening nadat er online werd opgeroepen om te komen rellen. Burgemeester Han van Midden liet dat maandagmiddag weten in een verklaring. En maandagavond sluit ook burgemeester Derk Alssema van Rijen zich aan met een noodverordening voor zijn gemeente.

"We zijn op de hoogte van een voornemen om maandagavond om zes uur te komen rellen op de (Nieuwe) Markt in Roosendaal. Ik ben hierover verbaasd, teleurgesteld en bezorgd. Vanzelfsprekend sta ik in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie over het bewaken van de openbare orde en veiligheid van iedereen", zo stelt de burgemeester Van Midden van Roosendaal.

Maatregelen in Roosendaal

Ook worden er voorzorgsmaatregelen genomen: de weekmarkt wordt versneld opgeruimd en een aantal winkelcentra sluit eerder hun deuren.

De noodverordening geldt van vijf uur maandagmiddag tot half vijf dinsdagochtend voor het hele centrum van Roosendaal. Dat betekent dat niemand daar mag komen die er niet hoeft te zijn. Niemand mag zijn of haar gezicht bedekken. Er is een verbod op samenscholing en een verbod op vuurwerk en wapens.

Mensen die de regels overtreden, kunnen rekenen op strafvervolging, kondigt de burgemeester verder aan. Ook zullen ze eventuele schade moeten vergoeden en krijgen ze een strafblad.

Noodbevel voor bebouwde kom Rijen

Ook in Rijen zijn er signalen dat er oproepen zijn om maandagavond in Rijen te gaan rellen. Daarom vaardigt de burgemeester ook daar een noodbevel en stelt een veiligheidsrisicogebied in. Dat houdt in Rijen in dat mensen vanaf vijf uur op straat gevraagd kan worden mee te werken aan preventieve fouillering en dat vanaf zeven uur maandagavond bevelen van de politie direct moeten worden opgevolgd. Het bevel in Rijen geldt tot dinsdagochtend half vijf.

Burgemeester Derk Alssema: “Deze maatregelen geven de politie extra bevoegdheden en zijn verstrekkend, maar ik doe dit om de mensen in Rijen en hun eigendommen te beschermen . Blijf thuis, kom niet naar Rijen om te rellen."

Gezond verstand

Burgemeester Van Midden doet ook een beroep op het gezond verstand van zijn inwoners: "Laat onze mooie stad niet het decor van rellen en schade worden. Ik begrijp de frustraties van mensen die balen van de coronamaatregelen heel goed. Het dagelijks leven in tijden van corona is voor iedereen zwaar. We snakken met z’n allen weer naar onze vrijheid en minder zorgen om corona. Maar jezelf boos maken en vervolgens gaan rellen, vernielen of eigen rechter spelen helpt niemand iets. Daar schiet je niets mee op en het maakt de situatie alleen maar erger en langdurig."

