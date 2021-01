Relschoppers in Eindhoven, Helmond en Tilburg opgepakt: jongste relschopper is 14 jaar oud

Van de 62 relschoppers die de politie zondag aanhield bij de rellen in het centrum van Eindhoven, zit de helft maandagochtend nog vast. De jongste relschopper is 14 jaar oud. De politie noemt het geweld dat zondag werd gepleegd 'ongekend'.

De politie heeft de overtuiging dat er 'snel meer aanhoudingen volgen'. "Er is inmiddels een groot onderzoek begonnen. We zetten maximaal in op de opsporing van deze relschoppers. Er is veel beeldmateriaal beschikbaar. Al deze beelden worden door het onderzoeksteam bekeken om relschoppers te te herkennen en op te sporen. Het is goed om te zien dat we massaal beelden krijgen toegestuurd."

Tilburg, Breda en Oosterhout

In Tilburg, Breda en Oosterhout was het zondagavond ook onrustig. In Tilburg zijn zo'n twintig relschoppers opgepakt. In Breda werden dingen in brand gestoken en ruiten van winkels ingegooid. Een 35-jarige Man uit Bavel die via sociale media opriep tot oproer, is opgepakt door de politie.