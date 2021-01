Oproepen om te rellen in Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch

In Roosendaal wordt opgeroepen om te gaan plunderen. vergroot

Er gaan maandag oproepen rond op Telegram om te gaan plunderen in Roosendaal. Ook berichten uit Breda, Tilburg en Den Bosch wekken de indruk dat er vanaf het einde van de middag onrustige uren te verwachten zijn. Tijden en plekken worden aangekondigd met teksten zoals 'Iedereen de straat op' en 'Wees paraat'.

Via berichtenkanaal Telegram wordt opgeroepen in de binnenstad te gaan plunderen. De gemeente is op de hoogte van de berichten en zit erbovenop. Ook in Tilburg, Rijen en Breda duiken berichten op om opnieuw te gaan rellen.

Volgens de berichten uit Roosendaal zouden winkels in de winkelgebieden Passage en de Roselaar doelwit zijn. Met het dragen van mondkapjes denken de relschoppers verwarring en chaos te zaaien bij de politie en het winkelend publiek. Gesproken wordt over een groep van dertig relschoppers en molotov-cocktails. Volgens woordvoerder Jeroen Steenmeijer is de gemeente 'serieus' met de zaak bezig. Maandagmiddag komt de gemeente mogelijk met meer informatie.



Op social media reageren inwoners van Roosendaal vol afkeer op de berichten van de relschoppers. "Dit heeft niets meer te maken met de demo's en protesten tegen de maatregelen. Dit is gewoon kansloos", laat iemand weten. En: "Hier schiet je niks mee op. Laten we zorgen dat we van de zomer weer lekker op het terras kunnen zitten", reageert een ander.

Zondagmiddag liep een demonstratie in Eindhoven tegen de coronamaatregelen helemaal uit de hand. Er braken rellen uit en er werd geplunderd. Later op de dag ging het ook mis in andere Brabantse steden zoals Tilburg en Breda. In die steden zijn al extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

