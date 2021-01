Zorgen in Den Bosch nemen toe: winkelcentra dichtgetimmerd, scholen eerder dicht

De vrees voor onrust in Den Bosch neemt dinsdagmiddag toe. Winkeliers in winkelcentrum De Rompert en winkelcentrum Helftheuvelpassage zijn ontruimd en gesloten. Leden van de M-Side, de harde kern van FC Den Bosch, hebben zich 'ter protectie' verzameld bij winkelcentrum De Rompert. Sommige scholen en kinderopvangcentra hebben dinsdagmiddag besloten aanwezige leerlingen eerder naar huis te sturen, melden ouders op sociale media.

Noodverordening De gemeente Den Bosch heeft dinsdag een noodverordening afgekondigd na nieuwe oproepen tot geweld op sociale media. "De politie heeft signalen dat deze mensen zich willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners", schrijft de gemeente. De maatregel geldt dinsdagochtend vanaf half twaalf. Het is op dit moment relatief rustig in de stad.

Politie, het Openbaar Ministerie en gemeente bereiden zich voor op mogelijke onrusten. "Tegen degenen die zich niets van de verordening aantrekken en doelbewust de confrontatie weer willen opzoeken: laat het uit je hoofd", aldus de gemeente in een persbericht. In een filmpje roept burgemeester Jack Mikkers ouders op om het gesprek aan te gaan met hun kinderen. "Houd ze binnen. En laat ze niet rellen", zegt Mikkers.

Rellen Voor de rellen in Den Bosch maandagavond zijn 52 mensen opgepakt. De relschoppers gooiden ruiten in en vernielden auto's. Ook werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Den Bosch zag er dinsdagochtend vroeg uit als een verlaten slagveld. Overal liggen ruiten aan diggelen en winkels overhoop.

Burgemeester Jack Mikkers kondigde na de rellen direct een onderzoek aan, omdat het te lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was. Dat kwam doordat de ME ook in andere steden actief was.