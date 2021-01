Geplunderde Jumbo in Den Bosch gaat snel weer open

Forse schade in de Jumbo City in Den Bosch vergroot

Supermarktketen Jumbo is dinsdag hard bezig om de schade aan de geplunderde winkel in de Visstraat in Den Bosch te herstellen. Het bedrijf wil de supermarkt binnen enkele dagen weer openen. Een inschatting van de schade geeft de supermarktketen niet.

ANP / Sandra Kagie Geschreven door

De winkel was volgens Jumbo al dicht toen de rellen en plunderingen maandagavond begonnen. "Dat neemt niet weg dat onze medewerkers geschrokken zijn van de situatie. Wij ondersteunen deze collega's zo goed mogelijk", zegt een woordvoerder.

Jumbo wil dinsdag geen mededelingen doen over eventuele voorzorgsmaatregelen tegen verder geweld door relschoppers. De supermarktketen geeft wel aan hierover in nauw contact te staan met de nationale en plaatselijke autoriteiten.

In de video zie je hoe de winkel in Den Bosch wordt geplunderd:

Wachten op privacy instellingen...

Ook in Eindhoven

Ook zondag bij de rellen in Eindhoven, moest een Jumbo-filiaal het ontgelden. De winkel inde stationshal werd daar geplunderd en vernield door relschoppers.

Ook in dat geval doet de supermarktketen geen mededelingen over een schadebedrag. Hier zou onder meer een kassa zijn meegenomen door de relschoppers.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.