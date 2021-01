Guido Weijers mag alsnog proefvoorstelling met publiek houden

Cabaretier Guido Weijers uit Breda mag alsnog een proefvoorstelling gaan houden met publiek. Op zaterdag 20 februari speelt hij voor verschillende groepen van in totaal 500 bezoekers. Eerder werd de testvoorstelling nog uitgesteld door de nieuwe coronabeperkingen.

De Bredanaar speelt de voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht waarbij het publiek wordt verdeeld in drie groepen van 250, 200 en 50 bezoekers. Deelnemers doen maximaal 48 uur voor het evenement een coronatest en tonen vooraf een negatief testresultaat. De show begint die zaterdagmiddag om twee uur.