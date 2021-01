Sanna (39) krijgt als eerste Nederlander haar tweede coronaprik: 'Geeft een gevoel van vrijheid'

Sanna kreeg opnieuw de eer (foto: Omroep Brabant). vergroot

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri (39) uit Eindhoven kreeg woensdagochtend als eerste Nederlander haar tweede coronaprik. Een vervolgprik is nodig om voldoende immuniteit op te bouwen. "Het geeft een gevoel van vrijheid!"

De 39-jarige Sanna kreeg op 6 januari ook Nederlands eerste vaccin. Nu was zij symbolisch dus ook weer voor het eerst aan de beurt voor de vervolgprik. De verzorgende werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Over zeven dagen zou ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. "Ik ben nog blijer dan vorige keer. Het was weer een spannend moment!"

De vorige keer kwam er veel over Sanna heen na de eerste prik. "Ik kreeg zelfs applaus van bewoners toen ik terugkwam. Ze hebben alles gevolgd op televisie. Op dat moment moest ik huilen, voor hen heb ik het gedaan!" De Eindhovense had geen last van bijwerkingen.

Lucas van der Kallen uit Best was opnieuw als tweede aan de beurt. "Ik voel me helemaal goed en heb geen bijwerkingen gehad. Het geeft een prettig gevoel om beschermd te zijn." Toch vindt hij het geen probleem om de 'eeuwige nummer twee' te zijn. "Ik vind dat helemaal prima!"

"We kunnen wel meer prikken, maar we zijn afhankelijk van de levering van vaccins."

Het zorgpersoneel krijgt het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat kwam als eerste vaccin in Nederland op de markt. Het is onder andere toegediend aan mensen die in verpleeghuizen werken. Artsen en verpleegkundigen op de acute zorg en ambulancemedewerkers kregen dat vaccin ook.

Op dit moment zijn in Veghel slechts vier van de twaalf vaccinatiestraten in gebruik. "We kunnen wel meer prikken, maar we zijn afhankelijk van de levering van vaccins. Op dit moment krijgen we niet meer geleverd", vertelt Thérèse Claassen, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Hart voor Brabant.

Ook op andere plekken begint woensdag de tweede vaccinatieronde. In totaal krijgen vanaf woensdag ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en ambulancepersoneel hun tweede prik. Dit zou alles zou op 5 februari gebeurd moeten zijn. In totaal hebben 163.931 Nederlanders hun eerste beschermende prik tegen het coronavirus gekregen.

