Ondernemers rillen nog na van onrustige avond in Schijndel: 'Noodverordening ligt klaar'

Ondernemers en inwoners van Schijndel zullen dinsdag niet snel meer vergeten. Na een oproep om te rellen en plunderen rondom de Glazen Boerderij in het dorp, zetten ondernemers en Schijndelaren de schouders eronder. Binnen een paar uur waren de winkels leeg, de ramen dicht en stond er een burgerwacht. Toch konden ze niet voorkomen dat er een aanslag op de HEMA werd gepleegd.

Angstige ogen, dichtgetimmerde ramen en ME'ers in de straten. Zoals in zoveel winkelgebieden in Brabant zette ook Schijndel zich dinsdagmiddag en -avond schrap voor ongeregeldheden. En die angst is nog niet verdwenen. "Voorlopig blijven de winkelpanden dichtgetimmerd", zeggen de ondernemers. "Het is van de zotte. We hebben het al zo moeilijk", vult ondernemer Jan van Roessel aan.

Van Roessel woont boven zijn tabakszaak. "Met een klotegevoel was ik gisteren mijn zaak aan het dichttimmeren. Het is gewoon timmeren en hopen dat er niks gebeurd. Het lijkt wel oorlog."

"Wij zijn echt heel dankbaar voor alle hulp. We stonden er niet alleen voor."

Van Roessel zat samen met andere ondernemers bij hem binnen de avond af te wachten. "Ineens hoorden we een enorme knal." Dat was de aanslag met een brandbom bij de HEMA. Daarvoor is inmiddels een 35-jarige man opgepakt. Met nog woede in zijn lichaam loopt centrummanager Harrie van Herpen door het dorp.

Gelukkig is het daarbij gebleven, waarschijnlijk dankzij alle hulp uit Schijndel, concluderen ondernemers en de centrummanager. "Wij zijn echt heel dankbaar voor alle hulp. We stonden er niet alleen voor."

Bij Steengoedkado haalt eigenares Angelique van de Steen dinsdagmiddag alle spulletjes uit de etalage. "Even later heeft een timmerbedrijf ongevraagd alles dichtgemaakt. Heel hartverwarmend."

"Gelukkig hebben 200 tot 300 jongemannen het centrum bewaakt."

Jeffrey van Dinther was een van die klusjesmannen. "We hebben in een paar uur tijd tweehonderd planken tegen de ramen getimmerd. De kosten, dat zien we later wel weer."

Maar ook daarna staan de Schijndelaren naast de ondernemers. "Gelukkig hebben 200 tot 300 jongemannen het centrum bewaakt", vertelt Jan van Roessel. "Dat gebeurde samen met de politie." Misschien wel gevaarlijk maar de ondernemers vinden het signaal richting de relschoppers belangrijk.

"We moeten laten zien dat we dit niet langer pikken. Hierdoor is misschien minder gebeurd dan we hadden verwacht", concludeert onderneemster Anja van Doremalen. Van Roessel vult aan: "Klasse, hoe een dorp elkaar helpt."

"Heel mooi, maar we moeten wel opletten dat we de politie niet in de weg staan."

"Wij komen helpen. Hier gebeurt niks", dat was gisteravond duidelijk in het centrum te horen. Harrie van Herpen zag het gebeuren. "De politie kreeg de burgerwacht niet weg. Heel mooi, maar we moeten wel opletten dat we de politie niet in de weg staan." Overigens is er een 35-jarige man opgepakt voor de aanslag op de Hema. Dat gebeurde dankzij de burgerwacht en de politie.

Volgens de berichten op social media was de Glazen Boerderij doelwit van de relschoppers. Het gebouw is volledig van glas, dichttimmeren gaat simpelweg niet. Eigenaar Robert van den Brand stond dinsdagavond zijn gebouw te bewaken.

"Ik ga niemand oproepen om hier te helpen, maar het was wel hartverwarmend om te zien dat hier zoveel mensen stonden." Ook vanavond staat Van den Brand naast zijn Glazen Boerderij. "Het is niet anders. Ik hoop dat het de laatste avond is."

"Troosteloos, het lijkt een oorlogsgebied."

Ook bij Steengoedkado zitten de ramen voorlopig nog dicht. "Troosteloos, het lijkt een oorlogsgebied", vertelt Van de Steen. ‘’Van mijn etalage moet ik het juist hebben. Hier staan mijn producten met een code zodat mensen het online kunnen bestellen. Maar ook dat stukje inkomen is door de dreigende rellen weggenomen."

Woensdagmiddag is burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad een kijkje komen in het centrum. ''We hebben een noodverordening klaarliggen'', wist hij te melden. ''We stonden op het punt die in te zetten na de aanslag bij de Hema.'' De signalen voor rellen waren gisteravond serieus maar niet concreet zei hij verder.

De grote vraag bij iedereen in het centrum is: hoe nu verder? De gemeente gaat samen met de centrummanager een plan schrijven voor de ondernemers. En woensdagavond? Opnieuw een heel onzekere en spannende avond voor alle ondernemers.

