Gesloopte piano in stationshal Eindhoven komt in het Spoorwegmuseum

De NS gaat de piano van Centraal Station Eindhoven die gesloopt is door relschoppers, schenken aan het Spoorwegmuseum. Een woordvoerder van de NS bevestigt dat.

Veel stations hebben een piano waarop reizigers hun muzikale kunsten kunnen laten horen. De piano in Eindhoven werd zondag onder handen genomen door relschoppers, die een enorme ravage aanrichtten in het station.

De slooppartij bleef niet beperkt tot de witte piano in de stationshal. Ook al het glaswerk van het Centraal Station moest eraan geloven. Een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo-supermarkt in het stationsgebouw werd geplunderd. De totale schade aan het station loopt volgens de NS in de tonnen. Het gaat zeker twee maanden duren voordat alle schade hersteld is.